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Hit u Prijedoru: Ugradili klima-uređaj u štali

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 16:06

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Свиње, прасићи
Foto: ATV

Dok se većina nas bori sa vrućinama tražeći hlad ispod klime u dnevnoj sobi, u okolini Prijedora neko je odlučio da se za taj luksuz pobrine i za svoju stoku.

Prizor je brzo izazvao talas komentara, jer malo ko je očekivao da će prasići u štali uživati u istoj onoj rashladnoj tehnologiji koju ljudi jedva čekaju da uključe kad temperature pređu tridesetak stepeni.

Ideja je vjerovatno nastala zbog nesnosnih ljetnjih vrućina koje ove sezone ne prolaze lako ni ljudima, a kamoli životinjama koje po cijeli dan provode zatvorene u štali, bez mogućnosti da same potraže hladovinu.

Umjesto da čekaju da vrućina prođe, u ovom domaćinstvu su odlučili da uzmu stvar u svoje ruke i stoci obezbijede malo komfora kakav bi poželio i poneki gazda.

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Komentari ispod snimka pokazuju da je potez naišao na podijeljene reakcije, jedni hvale brigu o životinjama i domišljatost domaćina, dok se drugi šale da bi i sami rado zamijenili mjesto sa štalskim stanovnicima, piše Alo.

Ono što je sigurno jeste da je ova mala prijedorska priča još jednom pokazala da kad je vrućina u pitanju, narod zna da se snađe bilo da je riječ o ljudima ili o njihovim ljubimcima i stoci.

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Tagovi :

klima

štala

Prijedor

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