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Lokalizovan požar kod Trebinja, vatrogasci ostaju na terenu

Autor:

Teodora Bjelogrlić
31.07.2026 16:33

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Пожар код Требиња
Foto: Ustupljena fotografija

Lokalizovan je požar u mjestu Volujac kod Trebinja i sada je pod kontrolom, potvrdio je za ATV komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.

"Uspjeli smo da odbranimo kuće. I dalje ostajemo na terenu, sve raspoložive snage su angažovane i nastavljamo da pratimo situaciju", rekao je Kašiković.

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Tagovi :

Dejan Kašiković

Trebinje

požar

Vatrogasci

vatra

Komentari (1)

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