Lokalizovan požar kod Trebinja, vatrogasci ostaju na terenu

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Lokalizovan je požar u mjestu Volujac kod Trebinja i sada je pod kontrolom, potvrdio je za ATV komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.

"Uspjeli smo da odbranimo kuće. I dalje ostajemo na terenu, sve raspoložive snage su angažovane i nastavljamo da pratimo situaciju", rekao je Kašiković. Gradovi i opštine Kašiković za ATV: Stanje je alarmantno, povrijeđen vatrogasac

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