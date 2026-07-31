Lokalizovan požar kod Trebinja, vatrogasci ostaju na terenu

Autor:Teodora Bjelogrlić
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Lokalizovan je požar u mjestu Volujac kod Trebinja i sada je pod kontrolom, potvrdio je za ATV komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
"Uspjeli smo da odbranimo kuće. I dalje ostajemo na terenu, sve raspoložive snage su angažovane i nastavljamo da pratimo situaciju", rekao je Kašiković.
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