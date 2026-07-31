Logo

Ako vjerujete u proročanstva Babe Vange, ovaj znak bi mogao zablistati u 2026.

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 16:44

Komentari:

0
хороскоп звијезде Мјесец
Foto: Pexel/ Michele Raffoni

Prema brojnim tumačenjima koja se godinama vezuju za proročanstva Babe Vange, često se navodi da bi upravo Bik mogao da bude među najsrećnijim znakovima tokom 2026. godine.

Dok se mnoga predviđanja Babe Vange i danas prepričavaju širom svijeta, jedno od najzanimljivijih odnosi se na sreću i uspjeh pojedinih horoskopskih znakova.

Prema tumačenjima koja kruže među astrolozima, upravo bi Bik mogao da bude najveći miljenik sudbine tokom 2026. godine.

Свиње, прасићи

Gradovi i opštine

Hit u Prijedoru: Ugradili klima-uređaj u štali

Za pripadnike ovog znaka navodno se otvara period finansijskog napretka, stabilnosti i ostvarenja dugoročnih planova. Poslovne prilike koje su dugo bile na čekanju mogle bi konačno da donesu rezultate, dok će mnogi Bikovi imati osjećaj da im se vrata otvaraju baš onda kada im je to najpotrebnije.

Na ljubavnom planu očekuju se važni preokreti. Slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja će unijeti ozbiljne promjene u njihov život, dok će oni koji su već u vezi ili braku učvrstiti odnos i donijeti značajne zajedničke odluke.

Posebno zanimljiv dio ovih tumačenja odnosi se na novac. Smatra se da će Bikovi imati izraženu sposobnost da prepoznaju prilike koje drugi ne vide, što bi moglo da im donese značajnu zaradu i veću sigurnost u budućnosti.

(Informer)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

Astrolozi

zvijezde

Baba Vanga

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Za ovaj horoskopski znak, brak bi mogao biti bliži nego ikad

2 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Četiri horoskopska znaka koja najteže zaboravljaju prošlost

19 h

0
Пас изазвао пожар у стану: Пламен се брзо проширио, ево како је кућни љубимац реаговао

Zanimljivosti

Pas izazvao požar u stanu: Plamen se brzo proširio, evo kako je kućni ljubimac reagovao

19 h

0
Приказане руке које држе више новчаница евра.

Zanimljivosti

Ovaj znak će u avgustu plivati u parama, ali i doživjeti veliku izdaju

1 d

0

  • Najnovije

17

55

Kako pravilno vježbati tokom velikih vrućina?

17

51

Objavljeni jezivi snimci: Ubica vuče kofer u kom je tijelo nesrećne djevojke

17

40

Ukrajinski dron pogodio autobus, više povrijeđenih

17

34

Pokušaj masovnog prelaska granice: Povećan broj poginulih migranata

17

28

Ovo je uhapšeni zbog ubistva djevojke čije tijelo je pronađeno u koferu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima