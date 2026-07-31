Ovo je uhapšeni zbog ubistva djevojke čije tijelo je pronađeno u koferu

Operativci beogradske policije presreli su i uhapsili turskog državljanina K. E. (25) na Aerodromu "Nikola Tesla“ u trenutku kada je pokušavao da napusti Srbiju.

On se sumnjiči da je brutalno ubio rusku državljanku Ljudmilu Turkovu Konstantinovnu (28).

Na snimcima i fotografijama vidi se akcija privođenja osumnjičenog, koji nije stigao da se ukrca na let i pobjegne od pravde.

Podsjetimo, potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio je da je policijski službeni pas Aki, čiji je vodič policajac Vladan Kovačević, bio ključan u razrješenju ove tragedije.

Srbija Ovo je djevojka čije tijelo je pronađeno u koferu u Beogradu

Aki je u kanalu Vizelj u Padinskoj skeli nanjušio i pronašao kofer u kom se nalazilo tijelo nesrećne djevojke.

Sumnja se da je K. E. 26. jula u jutarnjim satima u iznajmljenom stanu u Borči usmrtio Ljudmilu, koja je nestala noć ranije kada se spremala za izlazak. Tijelo je potom spakovao u kofer i bacio ga u kanal.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu za teško ubistvo biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, prenosi "Informer".