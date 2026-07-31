Temperature do 48, dva dana posebno kritična

Prema riječima Ivana Ristića, koji se bavi meteorologijom, ekstremni toplotni talas trajaće sve do 10. avgusta.

U pojedinim dijelovima Srbije temperatura će dostizati i nevjerovatnih 48 stepeni Celzijusa.

Gradovi i opštine Trenutna ulaganja Vlade Srpske u opštinu Sokolac 9,3 miliona KM

Gostujući u emisiji "Jutro" na TV Prva, Ivan Ristić istakao je da visoke temperature još uvijek nisu dostigle vrhunac, jer trenutna košava pomaže da se prebrodi snažan osjećaj sparine.

"Najtopliji dio talasa od srijede"

Ristić je naglasio da je najsnažniji udar toplotnog talasa pred nama.

Srbija Horor u Beogradu: Tijelo djevojke pronađeno u koferu

"Pred nama je veoma snažan toplotni talas. Mnogi misle da je sada najgore, ali to nije maksimum. Imamo sreću što duva košava i ona nam za sada pomaže. Međutim, od utorka i srijede vjetar će oslabiti, a tada počinje najtopliji dio talasa. Toplotna kupola formirala se upravo iznad Vojvodine, između Dinarida, Alpa i Karpata, i od srijede će praktično stajati iznad naše zemlje. Nekoliko dana zaredom temperature će prelaziti 40 stepeni", rekao je Ristić.

Najkritičniji četvrtak i petak

Kako je objasnio, najkritičniji će biti četvrtak i petak, kada će u Beogradu i pojedinim drugim mjestima temperatura u hladu dostići oko 41 stepen, dok će na direktnom suncu biti između 47 i 48 stepeni.

Republika Srpska Šume Republike Srpske umanjile gubitak za 6,62 miliona KM

Prema prognozi Ristića, u narednim danima se ne očekuju padavine, zbog čega će se zemljište dodatno isušivati, a vodostaj Dunava nastaviti da opada.

Unosite dovoljno tečnosti

Toplotni talas će se zadržati tokom cijele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mjesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.

Građanima savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, kao i da unose dovoljno tečnosti i što manje budu izloženi direktnom sunčevom zračenju.

Banja Luka Odlazak u kino rizik za Banjalučane, nadležni ignorišu problem

(Informer)