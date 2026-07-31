Logo

Horor u Beogradu: Tijelo djevojke pronađeno u koferu

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 15:53

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Više osoba uhapšeno je zbog ubistva nakon što je u koferu u kanalu u beogradskom prigradskom naselju Padinska Skela pronađeno tijelo djevojke, saznaje "Telegraf".

U koferu u kanalu kod Padinske skele, kako "Kurir" saznaje, pronađeno je tijelo Ljudmile Turkove Konstantinovne (28), čiji je nestanak prijavljen u subotu 25. jula u Beogradu!

Шуме Српске-31102025

Republika Srpska

Šume Republike Srpske umanjile gubitak za 6,62 miliona KM

Prema nezvaničnim informacijama, zbog sumnje da je ubio državljanku Rusije, uhapšen je državljanin Turske.

Policijske patrole i forenzičari odmah su izašli na lice mjesta, gdje je obavljen detaljan uviđaj. Inspektorat radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ove tragedije i utvrđivanju načina na koji je nastupila smrt, piše "Telegraf".

Оштећена степеница код Синеплекса Палас

Banja Luka

Odlazak u kino rizik za Banjalučane, nadležni ignorišu problem

Tijelo nesrećne djevojke poslato je na Institut za sudsku medicinu, gdje će se nakon obdukcije znati tačan uzrok smrti, kao i zvaničan identitet žrtve.

Istraga je u toku.

Ruskinja nestala 25. jula

Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna nestala je 25. jula u beogradskoj opštini Palilula.

илу-медвјед-15072026

Banja Luka

Sve snimljeno: Medvjed prošetao ulicom kod Banjaluke

Spremala se, prema riječima njene prijateljice, da ode u jedan noćni klub, ali nije poznato da li je tamo i stigla.

Posljednju poruku poslala je u 23.15 sati i od tada je bila nedostupna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pronađeno tijelo

Beograd

Policija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Авион

Srbija

Drama na nebu: Avion hitno sletio u Beograd, putnika našli nepomičnog u toaletu

5 h

0
мушкарац шпијунира крије се

Srbija

Policija hitno reagovala: Manijak vrebao iz automobila i spopadao djevojčice na ulici

9 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Djevojka pala sa 6. sprata, preminula na licu mjesta: U stanu sa njom bio momak

21 h

0
Полиција Србије - УКП

Srbija

Uhapšen špijun u Srbiji, odavao vojne podatke Albancima

22 h

0

  • Najnovije

17

55

Kako pravilno vježbati tokom velikih vrućina?

17

51

Objavljeni jezivi snimci: Ubica vuče kofer u kom je tijelo nesrećne djevojke

17

40

Ukrajinski dron pogodio autobus, više povrijeđenih

17

34

Pokušaj masovnog prelaska granice: Povećan broj poginulih migranata

17

28

Ovo je uhapšeni zbog ubistva djevojke čije tijelo je pronađeno u koferu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima