Horor u Beogradu: Tijelo djevojke pronađeno u koferu

Više osoba uhapšeno je zbog ubistva nakon što je u koferu u kanalu u beogradskom prigradskom naselju Padinska Skela pronađeno tijelo djevojke, saznaje "Telegraf".

U koferu u kanalu kod Padinske skele, kako "Kurir" saznaje, pronađeno je tijelo Ljudmile Turkove Konstantinovne (28), čiji je nestanak prijavljen u subotu 25. jula u Beogradu!

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Prema nezvaničnim informacijama, zbog sumnje da je ubio državljanku Rusije, uhapšen je državljanin Turske.

Policijske patrole i forenzičari odmah su izašli na lice mjesta, gdje je obavljen detaljan uviđaj. Inspektorat radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ove tragedije i utvrđivanju načina na koji je nastupila smrt, piše "Telegraf".

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Tijelo nesrećne djevojke poslato je na Institut za sudsku medicinu, gdje će se nakon obdukcije znati tačan uzrok smrti, kao i zvaničan identitet žrtve.

Istraga je u toku.

Ruskinja nestala 25. jula

Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna nestala je 25. jula u beogradskoj opštini Palilula.

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Spremala se, prema riječima njene prijateljice, da ode u jedan noćni klub, ali nije poznato da li je tamo i stigla.

Posljednju poruku poslala je u 23.15 sati i od tada je bila nedostupna.