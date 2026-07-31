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Snimci sa mjesta nesreće fudbalera Dinama: Kombi uništen, nepomično tijelo na travi

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ATV redakcija
31.07.2026 16:45

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Несрећа фудбалера Динама у Румунији
Foto: Screenshot / YouTube

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Rumuniji u mjestu Kamupulung u regionu Arđeš kada je kombi koji je prevozio fudbalere drugog tima Dinama iz Bukurešta izletio sa puta i zakucao se u drvo koje se nalazilo pored.

Sve se prema pisanju rumunskih medija desilo nakon što je 83-godišnji vozač doživio srčani udar tokom vožnje, a mladi fudbaleri Dinama istakli su da su ga upozoravali da ne vozi brzo još od polaska iz hotela, te da ih on nije poslušao.

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Na kraju, poginuo je maser Dinama iz Bukurešta, dok je deset drugih osoba povrijeđeno.

Nadležne službe su aktivirale crveni alarm, kako bi se što prije stiglo do povrijeđenih osoba i ukazala im se prva pomoć. Na licu mjesta su se našli i helikopteri za spasavanje.

"Kada smo izašli iz hotela, primijetio sam da nešto nije u redu. Nakon 200 metara, vozač je počeo da ubrzava. Nakon što smo mu rekli da ide prebrzo, on nije reagovao. Mi i članovi stručnog štaba smo to ponovili, a on nije odgovorio", rekao je jedan od igrača.

Vozilo se brzinom između 50 i 60 kilometara zakucalo u drvo, prema prvim rezultatima istrage.

Prije nego što je udarilo u drvo, preletjelo je preko malog brda koje se nalazilo na putu.

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Od siline udara su pojedina sjedišta izletjela, a spoljašnji prozori su bili uništeni. Stolice su se nalazile na glavama igrača i članova stručnog štaba. Pojedinci su napuštali vozilo kroz razbijene prozore.

"Pokušali smo da napustimo vozilo što prije. Skočio sam preko stolice i kolege pored kojeg sam sjedio i skočio kroz prozor, jer je bio razbijen. Pomagali smo jedan drugom. Izašli smo napolje i gledali smo da li je svako dobro, ko je povrijeđen, a ko nije", ispričao je fudbaler Dinama.

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Osim masažera koji je poginuo, na svu sreću, ostale povrede nisu bile teže prirode. Rumunski mediji su objavili i prve snimke teške nesreće, gdje se može vidjeti kako jedno tijelo nepomično leži pored puta.

(Telegraf)

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Saobraćajna nesreća

Dinamo

nesreća

Rumunija

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