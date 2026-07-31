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Izmjereno 60 stepeni, region gori

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 18:16

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У Београду измјерено 60 степени
Foto: Instagram

Srbija, ali i cijeli region, gore na tropskim vrućinama. Objavljen je snimak iz Beograda na kom je na asfaltu izmerena temperatura od čak 60 stepeni.

Toplotni talas nastavlja da prži Srbiju, a prizori sa beogradskih ulica pokazuju u kolikom se paklu nalaze građani. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom je laserskim toplomjerom u prijestonici izmjerena temperatura koja je zaprepastila mnoge.

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Korisnik Instagrama objavio je video sa natpisom "Srbija gori. U Beogradu sam danas izmjerio 60 stepeni".

Na snimku se jasno vidi kako digitalni infracrveni termometar okrenut ka usijanom beogradskom asfaltu očitava nevjerovatnih 60.4 stepeni.

Iako su zvanične meteorološke temperature koje mjeri RHMZ znatno niže jer se mjere u hladu na visini od dva metra, temperatura na samoj podlozi i direktnom suncu pokazuje realnu sliku paklenih vrućina sa kojima se Beograđani suočavaju na ulicama.

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Asfalt i beton tokom dana upijaju ogromnu količinu toplote, stvarajući efekat "toplotnog ostrva", pa je boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana gotovo nepodnošljiv.

Ljekari iznova apeluju na građane da bez prijeke potrebe ne izlaze na sunce, piju dosta vode i izbjegavaju direktno izlaganje ovakvim ekstremnim temperaturama.

(Informer)

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Tagovi :

vrućina

toplotni talas

Beograd

Srbija

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