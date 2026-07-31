Jezivi detalji porodične tragedije: Nakon otkaza ubio suprugu i djecu, pa presudio sebi

Kristofer Karolkjevič (47), koji je prije nego što je ubio suprugu Amandu (39) i njihovo šestoro djece u Americi, a potom počinio samoubistvo i zapalio njihov dom, ostao je bez posla samo nekoliko nedjelja ranije.

Karolkjevič je početkom ovog mjeseca dobio otkaz na mjestu potpredsjednika za prodaju i marketing u Američkom udruženju za srce, saopšteno je iz te organizacije. Nisu objavljeni dodatni detalji o razlozima njegovog otkaza, piše Dejli mejl.

Region Požar se širi u Sloveniji, gori planinski vrh

Istražioci navode da je Karolkjevič u petak u njihovoj kući u naselju Grand Hejven Taunšip u američkoj saveznoj državi Mičigen ubio suprugu Amandu (39) i njihovu djecu: četiri dječaka, uzrasta pet, 11, 12 i 15 godina, i dvije djevojčice od 11 godina. Četvoro djece bilo je biološko, a dvoje usvojeno.

Nakon toga je, prema navodima policije, podmetnuo nekoliko požara u kući vrijednoj oko 750.000 dolara, a zatim sebi oduzeo život. Vlasti slučaj tretiraju kao ubistvo i samoubistvo. U požaru su stradali i kućni ljubimci porodice, koji su se ugušili od dima.

Oglasilo se udruženje u kom je ubica radio

U izjavi za Dejli mejl, Američko udruženje za srce navelo je da je Karolkjevič radio u toj organizaciji od septembra 2023. do početka ovog mjeseca.

– Shrvani smo vijestima iz Mičigena i naše misli su sa porodicom i bližnjima svih koji su izgubili život u ovoj tragediji – navodi se u saopštenju.

Svijet Udarac za Španiju - jedna zemlja suspendovala Šengen

U međuvremenu je objavljen i snimak komunikacije dispečera hitnih službi koji pokazuje kako su vatrogasci pozvani zbog dima koji je izbijao iz kuće.

– Dobili smo dojavu o požaru u stambenom objektu. Spolja se vidi da je kuća puna dima i osjeća se miris paljevine – rekao je vatrogasni dispečer, prije nego što je ekipa 40 sekundi kasnije potvrdila da kreće na intervenciju.

Ubica imao aferu sa pripravnicom

Ranije ove nedjelje otkriveno je da je Karolkjevič prije šest godina prevario suprugu sa pripravnicom na svom tadašnjem radnom mjestu.

A cheating father of six who killed his own wife and kids in a murder suicide before setting fire to their home lost his job weeks before the bloodbath https://t.co/UCWvE7zXOg 🔗 pic.twitter.com/MSA7AdXNi4 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 29, 2026

Poslije afere naterala ga je da promijeni posao, ali se, kako je kasnije pisala, teško nosila sa posljedicama prevare.

Amanda je detalje o njegovoj nevjernosti opisala u nekoliko objava na Reditu koje je pronašao Dejli mejl, a u kojima je govorila i o rođenju njihovog najmlađeg sina prije dvije godine. Njihov najmlađi sin rođen je u periodu kada je par, kako se činilo, pokušavao da spase brak za koji je Amanda tvrdila da je uništen Kristoferovom prevarom.

Par se vjenčao 2009. godine, a upoznali su se dok je Amanda bila pripravnica u kompaniji u kojoj je Kristofer radio, navodi se u njenim objavama. Afera se, kako se vjeruje, dogodila prije više od šest godina, u periodu kada je Amanda podizala djecu.

Žrtva davala novac za operacije da bi se ponovo “osjećala lijepom”

– Imala sam već pet beba i zapravo nisam bila u lošoj fizičkoj formi, ali sam bila potpuno posvećena maloj djeci i jednostavno nisam mogla da budem ona osoba koja sam ranije bila – napisala je.

Navela je da se zbog prevare osjećala poniženo, pa je Kristoferov radni bonus potrošila na botoks, folije za ispravljanje zuba, nadogradnju kose i novu garderobu, kako bi se ponovo osjećala “lijepom”.

Svijet Vatreni tornado guta sve pred sobom: Kamera snimila stravičnu pojavu

Prema njenim objavama, ni Kristoferu nisu bile strane estetske intervencije – napisala je da je imao operaciju podizanja gornjih kapaka, poznatu kao gornja blefaroplastika. Amanda je navela da je poslije afere mnogo smršala, ali da se, uprkos fizičkoj promjeni, “nikada nije osjećala bolje” i da je u sebi i dalje krivila sebe što “nije bila dovoljna”.

Šerifova kancelarija okruga Otava saopštila je da je smrt Amande i djece okarakterisana kao ubistvo, dok je Kristoferova smrt proglašena samoubistvom.