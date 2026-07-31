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Jedna država zvanično promijenila ime

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 19:03

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Науру
Foto: Screenshot / YouTube

Pacifička ostrvska država Nauru zvanično je promijenila ime u Republika Naoero, vraćajući se svom tradicionalnom nazivu u potezu za koji je saopštila da ima za cilj jačanje nacionalnog identiteta i očuvanje kulturnog nasljeđa, piše agencija "Rojters".

Parlament Naurua usvojio je u maju ustavni amandman kojim se država primjenuje, a prvobitno je bilo planirano da se o tome održi nacionalni referendum.

Međutim, predsjednik Dejvid Adeang objavio je kasno u srijedu na društvenim mrežama da se od plana za referendum odustalo.

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"Odluka da se ne održi referendum donijeta je nakon pažljivog razmatranja, jer Naoero nije novo ime koje treba da dobije odobrenje naroda", rekao je Adeang, pa dodao:

"To je već identitet našeg naroda, nalazi se na državnom grbu, koristi se u svakodnevnom govoru zajednice i, što je najvažnije, dozvoljeno je Ustavom".

Skraćeni naziv države biće Naoero, dok će se njeni građani nazivati dei-Naoero.

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Evropski kolonizatori promijenili su naziv zemlje u Nauru zato što im je bilo teško da izgovore izvorni naziv ostrva - Naoero. Ova država je treća najmanja na svijetu, poslije Vatikana i Monaka, sa oko 12.000 stanovnika.

Adeang je istakao da ova odluka "nije pitanje politike, već identiteta, nasljeđa i očuvanja ostavštine naših predaka, kao i jačanja budućnosti naše djece".

Vlada je zvanično obavijestila međunarodne organizacije i druge države o promjeni imena, a proces tranzicije je već u toku.

(Telegraf)

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Tagovi :

Nauru

Republika Naoero

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