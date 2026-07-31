Jedna država zvanično promijenila ime

Pacifička ostrvska država Nauru zvanično je promijenila ime u Republika Naoero, vraćajući se svom tradicionalnom nazivu u potezu za koji je saopštila da ima za cilj jačanje nacionalnog identiteta i očuvanje kulturnog nasljeđa, piše agencija "Rojters".

Parlament Naurua usvojio je u maju ustavni amandman kojim se država primjenuje, a prvobitno je bilo planirano da se o tome održi nacionalni referendum.

Međutim, predsjednik Dejvid Adeang objavio je kasno u srijedu na društvenim mrežama da se od plana za referendum odustalo.

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"Odluka da se ne održi referendum donijeta je nakon pažljivog razmatranja, jer Naoero nije novo ime koje treba da dobije odobrenje naroda", rekao je Adeang, pa dodao:

"To je već identitet našeg naroda, nalazi se na državnom grbu, koristi se u svakodnevnom govoru zajednice i, što je najvažnije, dozvoljeno je Ustavom".

Skraćeni naziv države biće Naoero, dok će se njeni građani nazivati dei-Naoero.

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Evropski kolonizatori promijenili su naziv zemlje u Nauru zato što im je bilo teško da izgovore izvorni naziv ostrva - Naoero. Ova država je treća najmanja na svijetu, poslije Vatikana i Monaka, sa oko 12.000 stanovnika.

Adeang je istakao da ova odluka "nije pitanje politike, već identiteta, nasljeđa i očuvanja ostavštine naših predaka, kao i jačanja budućnosti naše djece".

Vlada je zvanično obavijestila međunarodne organizacije i druge države o promjeni imena, a proces tranzicije je već u toku.

The Republic of Naoero is the new official designation for what was previously known as Nauru. The abbreviated form will be Naoero, with the code updated to NRO, and the people will be referred to as dei-Naoero. https://t.co/F2CIpeQoQ2 — Republic of Naoero (@Republic_Naoero) July 29, 2026

(Telegraf)