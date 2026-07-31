Udarac za Španiju - jedna zemlja suspendovala Šengen

Italija je saopštila da suspenduje primjenu bezgraničnog šengenskog režima Evropske unije sa Španijom, kao odgovor na masovne prelaske migranata u špansku enklavu Seutu.

Iako Italija nema kopnenu granicu sa Španijom, ova mjera će uticati na osobe koje između dvije zemlje putuju avionom ili brodom.

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Italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je u izjavi da je sa Parizom takođe dogovoreno jačanje kontrole duž kopnene granice između Francuske i Italije.

Podsjetimo, masovni ulazak migranata u špansku enklavu Seutu iz Maroka izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji, a više država članica zatražilo je od Španije da pojača kontrolu spoljne granice EU, dok pojedini zvaničnici pominju i mogućnost privremene suspenzije primjene Šengenskog sporazuma prema toj zemlji.

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Ovaj događaj izazvao je i snažne reakcije u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su brojni zvaničnici, konzervativni političari i influenseri povezani sa pokretom "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (MAGA) iskoristili događaj za kritiku migracione politike španske vlade i upozorenja na bezbjednosne rizike.