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NATO digao avione F-16, presretnut ruski Iljušin

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ATV redakcija
31.07.2026 19:52

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Ф-16 Фајтинг Фалкон
Foto: Screenshot / YouTube

Poljski borbeni avioni F-16 presreli su danas ruski izviđački avion Iljušin 20 iznad Baltičkog mora, oko 40 kilometara sjeverno od poljskog Kolobžega, saopštio je potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš.

Naveo je da nije došlo do narušavanja poljskog vazdušnog prostora.

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Kosinjak-Kamiš je na društvenoj mreži Iks naveo da je dežurni par poljskih aviona F-16 presreo ruski izviđački avion Il-20 koji je letio u međunarodnom vazdušnom prostoru bez podnijetog plana leta i sa isključenim transponderom.

On je istakao da ruska letelica nije ušla u poljski vazdušni prostor.

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"Poljske oružane snage neprekidno prate situaciju i odlučno reaguju na aktivnosti Ruske Federacije, u tijesnoj saradnji sa saveznicima iz NATO", poručio je ministar odbrane.

Sredinom jula poljski borbeni avioni su tokom tri uzastopna dana presretali ruske vojne letjelice iznad Baltičkog mora.

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Tagovi :

Poljska

NATO

Rusija

avion

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