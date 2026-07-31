Makron zatražio da se pojača kontrola na granici sa Španijom

Predsjednik Francuske Emanuel Makron zatražio je MUP-a da se pojača kontrola na granici sa Španijom, ako je to potrebno.

Makron je rekao da je tražio da se kontrola pojača sa četiri jedinice mobilnih snaga, avionima i dronovima koji su već raspoređeni.

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- Ove mjere služe jačanju aranžmana koje smo preduzeli od 2020. godine kako bismo bolje zaštitili našu granicu sa Španijom - rekao je Makron nakon što se španska enklava Seuta suočava sa masovnim prilivom ilegalnih migranata iz Maroka.

Makron je dodao da je u kontaktu sa španskim vlastima i da su ponudili pomoć.

Takođe je pohvalio Maroko zbog saradnje o ovom pitanju.

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint namjerava da zadrži kontrole na njemačkim granicama, naglasivši da situacija u španskoj enklavi Seuti na sjeveru Afrike ističe nestabilnu prirodu ilegalnih migracija.

- Produžićemo mogućnost unutrašnjih kontrola i nakon septembra - rekao je Dobrint.

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Istakao je da se moraju održavati fleksibilne i prilagođene kontrole da bi se održali dosadašnji uspjesi u suzbijanju ilegalnih migracija.

Kontrole na svim njemačkim spoljnim granicama su na snazi od 16. septembra 2024. godine.

Bivši ministar unutrašnjih poslova Nensi Fezer naredila je ovu mjeru kako bi se smanjio broj neovlašćenih ulazaka. Uprkos rastućim kritikama, mjera je produžena tri puta, a posljednji put do sredine septembra 2026. godine.

Njemačka je dio prostora šengena, gdje se takve kontrole mogu uvesti samo kao privremene mjere. Međutim, od 2015. godine postoje kontrole na njemačkoj granici sa Austrijom.

U oktobru 2023. godine, Fezerova je naredila kontrole na granicama sa Poljskom, Češkom i Švajcarskom.

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Od septembra 2024. godine, njemačka savezna policija vrši kontrole na granicama sa Danskom, Francuskom, Belgijom, Luksemburgom i Holandijom.

Prema procjenama regionalnih vlasti oko 60.000 migranata je prešlo granicu ka španskoj enklavi iz Maroka posljednjih dana.

(Srna)