Logo

Makron zatražio da se pojača kontrola na granici sa Španijom

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 20:44

Komentari:

0
Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Predsjednik Francuske Emanuel Makron zatražio je MUP-a da se pojača kontrola na granici sa Španijom, ako je to potrebno.

Makron je rekao da je tražio da se kontrola pojača sa četiri jedinice mobilnih snaga, avionima i dronovima koji su već raspoređeni.

Zemljotres

Svijet

Jak zemljotres u Italiji: ''Cijeli stan se tresao, nemamo struje''

- Ove mjere služe jačanju aranžmana koje smo preduzeli od 2020. godine kako bismo bolje zaštitili našu granicu sa Španijom - rekao je Makron nakon što se španska enklava Seuta suočava sa masovnim prilivom ilegalnih migranata iz Maroka.

Makron je dodao da je u kontaktu sa španskim vlastima i da su ponudili pomoć.

Takođe je pohvalio Maroko zbog saradnje o ovom pitanju.

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint namjerava da zadrži kontrole na njemačkim granicama, naglasivši da situacija u španskoj enklavi Seuti na sjeveru Afrike ističe nestabilnu prirodu ilegalnih migracija.

- Produžićemo mogućnost unutrašnjih kontrola i nakon septembra - rekao je Dobrint.

пензионери

Region

Prevarila teško bolesnog komšiju da bi se domogla imovine vrijedne 200.000 evra

Istakao je da se moraju održavati fleksibilne i prilagođene kontrole da bi se održali dosadašnji uspjesi u suzbijanju ilegalnih migracija.

Kontrole na svim njemačkim spoljnim granicama su na snazi od 16. septembra 2024. godine.

Bivši ministar unutrašnjih poslova Nensi Fezer naredila je ovu mjeru kako bi se smanjio broj neovlašćenih ulazaka. Uprkos rastućim kritikama, mjera je produžena tri puta, a posljednji put do sredine septembra 2026. godine.

Njemačka je dio prostora šengena, gdje se takve kontrole mogu uvesti samo kao privremene mjere. Međutim, od 2015. godine postoje kontrole na njemačkoj granici sa Austrijom.

U oktobru 2023. godine, Fezerova je naredila kontrole na granicama sa Poljskom, Češkom i Švajcarskom.

Ф-16 Фајтинг Фалкон

Svijet

NATO digao avione F-16, presretnut ruski Iljušin

Od septembra 2024. godine, njemačka savezna policija vrši kontrole na granicama sa Danskom, Francuskom, Belgijom, Luksemburgom i Holandijom.

Prema procjenama regionalnih vlasti oko 60.000 migranata je prešlo granicu ka španskoj enklavi iz Maroka posljednjih dana.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Emanuel Makron

Francuska

Španija

Granični prelaz

Komentari (0)

Pročitajte više

Током екстремних врућина стиже и нова опасност: Грађани упозорени

Društvo

Tokom ekstremnih vrućina stiže i nova opasnost: Građani upozoreni

1 h

0
Катанац врата капија

Svijet

Poznati lanac prodavnica zatvara 100 radnji: Veći broj radnika ostaje bez posla

1 h

0
Полиција Србија

Srbija

Incident na aerodromu: Pokušao da otme pištolj policajcu, uzvikivao ''Alahu ekber''

1 h

0
Врућина, топлотни талас

Društvo

Aktivan crveni meteoalarm zbog visokih temperatura u Srpskoj

1 h

0

Više iz rubrike

Јак земљотрес у Италији: ''Цијели стан се тресао, немамо струје''

Svijet

Jak zemljotres u Italiji: ''Cijeli stan se tresao, nemamo struje''

38 min

0
Ф-16 Фајтинг Фалкон

Svijet

NATO digao avione F-16, presretnut ruski Iljušin

1 h

0
Катанац врата капија

Svijet

Poznati lanac prodavnica zatvara 100 radnji: Veći broj radnika ostaje bez posla

1 h

0
Науру

Svijet

Jedna država zvanično promijenila ime

2 h

0

  • Najnovije

20

57

Izgorjela jahta na Jadranu: Putnici skakali u more da se spasu

20

56

Egipat gradi "Novi Nil": Koštaće ga milijarde

20

54

Ko ne može kupiti, kilogram djeci džabe: Koliko sada košta pečenje

20

44

Makron zatražio da se pojača kontrola na granici sa Španijom

20

35

Provjerite tavan: Ove VHS kasete danas vrijede i do 29.000 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima