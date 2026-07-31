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Milica Pavlović ''prošetala'' pravo bogatstvo na sebi: Zablistale sandale od 800 evra

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ATV redakcija
31.07.2026 21:29

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Милица Павловић
Foto: Youtube/MONDO PORTAL

Paparaco je “uhvatio” popularnu pjevačicuMilicu Pavlović odmah po dolasku ispred luksuznog hotela u Budvi u kom je odsjela.

Milica je poznata kao neko ko uvijek izgleda besprijekorno, a tako je bilo i ovaj put.

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Kao i uvijek, uz nju je bio njen saradnik i dok je Milica Pavlović nonšalantno koračala ka ulazu, on je ispao pravi džentlmen i njen prtljag je preuzeo umjesto nje, kako se pjevačica ne bi mučila pred još jedan naporan radni dan.

Iako je bila u ležernom izdanju, Pavlovićeva je “prošetala” pravo bogatstvo na sebi. Oči je sakrila iza skupocjenih Celine naočara, dok je na ramenu nosila klasičnu Šanel torbu. Ipak, najveću pažnju privukle su njene Alaia sandale, koje su apsolutni hit ove sezone, čija se cijena kreće oko paprenih 800 evra!

Podsjetimo, nedavno je Milica Pavlović još jednom dokazala zbog čega važi za jednu od najboljih izvođačica na regionalnoj muzičkoj sceni.

Na nastupu u Vodicama pjevačica je priredila pravi spektakl, a klub je bio ispunjen do posljednjeg mjesta.

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Naime, Milica Pavlović je u jednom trenutku odlučila da komfor stavi ispred glamura. Dok je publika pevala zajedno sa njom, ona je spontano čučnula nasred bine, otkopčala sandale sa visokom potpeticom i izula ih.

Bez imalo ustručavanja nastavila je da pjeva bosa.

(Telegraf.rs)

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Milica Pavlović

Pjevačica

nastup

Budva

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