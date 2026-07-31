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Ukrajinski dron pogodio autobus, više povrijeđenih

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ATV redakcija
31.07.2026 17:40

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Украјински дрон погодио аутобус, више повријеђених
Foto: Tanjug/AP

Osam osoba povrijeđeno je kada je ukrajinski dron pogodio autobus na relaciji Krasnodar-Donjeck u selu Kutejnikovo u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je regionalno Ministarstvo zdravlja.

Ruski Istražni komitet pokrenuo je krivični postupak po optužbama za terorizam nakon ovog ukrajinskog napada na autobus.

Kako je navedeno, svi povrijeđeni dobijaju medicinsku pomoć, jedan od njih je u teškom stanju, a troje u srednje teškom, dok su ostali na ambulantnom liječenju.

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Istražitelji i forenzički stručnjaci rade na licu mjesta kako bi prikupili dokaze.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da će umiješani u ovaj napad snositi odgovornost, prenosi RIA Novosti.

Prema njenim riječima, "igranje vatrom" u vidu napada Kijeva na Rusiju dodatno pogoršava međunarodnu situaciju i umanjuje izglede za mir i bezbjednost na kontinentu.

"Kijevski režim, koji pomažu zapadne zemlje, intenzivirao je napade na civilno stanovništvo ruskih regiona", upozorila je Zaharova.

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Rusija je pozvala na hitnu osudu varvarskih napada ukrajinskih neonacista na civile i apelovala na distanciranje od vojne i političke podrške Kijevu.

Zaharova je ukazala da ukrajinske oružane snage izvode terorističke napade u ruskim regionima uz puno odobrenje zapadnih sponzora Kijeva, prenosi "Srna".

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Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Rusija

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