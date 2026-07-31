Više od 37.500 migranata vraćeno iz Španije u Maroko, 57 poginulo

Autor:ATV redakcija
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Broj migranata koji su poginuli pokušavajući da uđu u špansku enklavu Seuta iz Maroka dostigao je 57, objavio je list "El pais".
Hiljade mladih Marokanaca okupilo se juče na granici Maroka i španske enklave Seute, a stotine njih uspjele su da uđu na špansku teritoriju.
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Gradonačelnik Seute Huan Hesus Vivas rekao da je oko 60.000 ljudi ušlo u Seutu iz Maroka u jednom danu i da su najmanje 34 migranta poginula.
🇲🇦🇪🇸— Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) July 31, 2026
Maroc: Des Marocains rentrent au Maroc après être rentrer dans les enclaves espagnols face aux pénuries alimentaires et aux conditions de vie déplorable après l'afflux d'hier et de cette nuit. pic.twitter.com/DSXfycbDyy
(SRNA)
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