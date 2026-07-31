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Više od 37.500 migranata vraćeno iz Španije u Maroko, 57 poginulo

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ATV redakcija
31.07.2026 17:34

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Безбједносне снаге стоје на стражи док људи покушавају да пређу из мароканског сјеверног града Фнидека у шпанску енклаву Сеуту, у четвртак, 30. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP

Broj migranata koji su poginuli pokušavajući da uđu u špansku enklavu Seuta iz Maroka dostigao je 57, objavio je list "El pais".

Hiljade mladih Marokanaca okupilo se juče na granici Maroka i španske enklave Seute, a stotine njih uspjele su da uđu na špansku teritoriju.

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Gradonačelnik Seute Huan Hesus Vivas rekao da je oko 60.000 ljudi ušlo u Seutu iz Maroka u jednom danu i da su najmanje 34 migranta poginula.

(SRNA)

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Migranti

Migrantska kriza u Seuti

Španija

Maroko

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