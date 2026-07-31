Haos u EU: Stižu zahtjevi za izbacivanje Španije

Više od 60.000 migranata ušlo je morem i kopnom u špansku eksklavu Seutu na granici sa Marokom, a desetine ljudi stradale su prilikom prelaska.

Premijer Pedro Sančez okrivio je krijumčarske grupe za haos, rekavši da je ugrožen teritorijalni integritet zemlje.

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Više zemalja zatražilo je da se Španija izbaci iz Šengena.

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Danska premijerka Mete Frederiksen pozvala je EU da razmotri sve opcije kako bi se spriječilo ponavljanje migrantske krize iz 2015. godine, uključujući i mogućnost suspenzije Španije iz Šengenskog prostora.

U pisanoj izjavi, koju su prenijeli danski mediji Berlingske, TV2 i DR, Frederiksen je naglasila da Evropska unija mora odmah preduzeti sve neophodne mjere kako bi odgovorila na trenutnu migrantsku situaciju.

"EU mora odmah da preduzme sve neophodne korake i razmotriti sve opcije, uključujući suspenziju šengenske saradnje", rekla je danska premijerka i dodala da je "nekontrolisana migracija prijetnja Evropi i Danskoj".

Frederiksen smatra da je potrebna odlučna akcija kako bi se izbjeglo ponavljanje migrantske krize iz 2015. godine.

Sličan prijedlog iznijela je i Đorđa Meloni, italijanska premijerka, nakon čega je dobila podršku finske ministarke unutrašnjih poslova Mari Rantanen.

EU: Dalje nećete moći!

"Neprihvatljiva je situacija u Seuti, ali nema daljeg kretanja ka Evropi", kaže komesar EU za migracije Magnus Bruner.

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U objavi na mreži Iks, Bruner je rekao da je u bliskom kontaktu sa španskim vlastima, ali naglasio da za migrante ne postoji dalji put iz Seute s obzirom na jedinstveni status enklave prema šengenskim pravilima.

"Ponavljam da nema daljeg kretanja ka evropskom kontinentu ili drugim državama članicama. Šengenski granični zakonik predviđa posebna pravila koja se primjenjuju na Seutu i ​​Melilu. Granične kontrole osoba koje napuštaju Seutu i ​​Melilu ostaju na snazi", naveo je Bruner.

On takođe "pozdravlja blisku saradnju Španije i Maroka u upravljanju situacijom i obezbjeđivanju brzog povratka".

"Komisija će nastaviti da sarađuje sa španskim vlastima na efikasnom korišćenju instrumenata dostupnih u okviru novih pravila o migracijama i azilu i da pruža dodatnu podršku na nivou EU, uključujući i preko naših agencija", rekao je Bruner.

Španska policija: Broj mrtvih porastao na 41

Broj poginulih u pokušaju masovnog prelaska granice u špansku enklavu Seutu porastao je na 41, potvrđuju policijski izvori.

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Oko 25.000 ljudi se dobrovoljno vratilo u Maroko u petak, saopštilo je špansko ministarstvo unutrašnjih poslova, dok su se vlasti obavezale da će se obračunati sa ilegalnim migracijama i ubrzati povratak.

Merc pozvao Španiju i Maroko da stave krizu pod kontrolu

Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je danas Španiju i Maroko da preduzmu odlučne mjere kako bi stavili pod kontrolu migrantsku krizu u Seuti.

“Zaštita spoljnih granica Evropske unije ključna je za suzbijanje ilegalnih migracija. Jasno očekujem da sve države članice EU ispune ovu obavezu. Povodom ovog pitanja smo u kontaktu sa španskom vladom”, naveo je Merc u saopštenju objavljenom na sajtu njemačke vlade.

On je dodao da Španija želi i mora da što prije stavi situaciju u Seuti pod kontrolu.

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“Stoga pozdravljam namjeru Španije da ne dozvoli ulazak ilegalnih migranata na evropski kontinent. Očekujemo, takođe, da Maroko odmah prihvati nazad ilegalne migrante”, naveo je njemački kancelar.

On je dodao da je dobro to što su Evropska komisija i komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Bruner pružili podršku u tom pogledu.

“Propis o vraćanju migranata, usvojen u junu, sada mora odmah i u potpunosti da bude sproveden”, zaključio je Merc.

Premijer Španije Pedro Sančez, izjavio je da "cijela Španija stoji uz stanovnike Seute“ i okrivio krijumčarske mreže za prodor migranata zbog, kako je naveo, pogrešnog tumačenja jedne sudske presude i obećao dodatno jačanje bezbjednosti.