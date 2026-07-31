"Nepopravljiva diplomatska šteta BiH u režiji Elmedina Konakovića"

Ugovor o djelu dobile su 102 osobe mimo namjene za redovne poslove, za šta je potrošeno više od dva miliona maraka. Sprovedena su čak 44 unapređenja, dok je 77 službenika interno premješteno.

Putni nalozi nisu imali uredne podatke o kilometraži, relacijama i potpisima, pa se namjenska potrošnja nije mogla potvrditi. Ovo je samo dio nepravilnosti koji su revizori utvrdili u poslovanju Ministarstva inostranih poslova u prethodnoj godini.

"Ministarstvo je dužno postupati u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, a sve u cilju obezbjeđenja transparentnosti prilikom zapošljavanja.

Ministarstvo treba uspostaviti jasne i transparentne kriterijume za napredovanje i interno premještanje zaposlenih.

Ministarstvo je dužno da ugovore o djelu zaključuje samo u izuzetnim slučajevima i to za poslove koji su privremenog karaktera i koji se ne mogu smatrati poslovima sistematizovanih radnih mjesta", saopšteno je iz Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Ministar kaže da je spreman da odgovara za svaku potrošenu marku. Hoteli su, kaže, skupi, a putovati se mora. Pravda da službeni automobil lično nije vozio nikada.

"Tri i po su godine mandata, ja nisam dotakao nikada volan svog službenog vozila, koriste ga samo ljudi koji me voze. U svakom trenutku privatnog života imam svoje vozilo. Kada vidite troškove reprezentacije, možete doći da vidite jesam li ikada koristio tu karticu, vidjećete da nisam", rekao je Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH.

Društvo Aktivan crveni meteoalarm zbog visokih temperatura u Srpskoj

Ništa novo. Konakovićev mandat obilježen je skandalima. Nastavio je praksu Bisere Turković, a sve zloupotrebe u Ministarstvu inostranih poslova plaćaju građani, komentarišu analitičari.

"BiH nema spoljnu politiku, nema zajedničko djelovanje na međunarodnom planu, tako da ni samo ministarstvo kao takvo više nema potrebu da djeluje u tom obliku. Možda bi najpametnije bilo što se tiče Republike Srpske da više ne analizira rad tog ministarstva, jer ono ne zastupa interese svih u BiH, pogotovo ne zastupa interese Republike Srpske", rekao je Lučiano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose.

"Kada su u pitanju radno-pravni odnosi i protivpravna zapošljavanja i unapređenja, potrebno je podsjetiti da Tužilaštvo vodi istragu, te se ovaj izvještaj idealno naslanja na istragu Tužilaštva. Ogromna je i nepopravljiva šteta koju je Konaković nanio diplomatskom ugledu BiH", rekao je Damir Sakić, pravnik.

Gradovi i opštine Dramatično i alarmantno: Kod Trebinja vođena žestoka borba sa vatrenom stihijom

Konaković je upropastio rad Ministarstva inostranih poslova. Svoj nerad i nesposobnost pokušava opravdati organizovanjem događaja koji nisu u nadležnosti ministarstva koje vodi, poruka je iz Srpske. Jedan od takvih je konferencija o konstitutivnosti naroda, gdje pokušava da se predstavi kao zaštitnik prva bošnjačkog naroda.

"To je pokušaj njegov da vrati svoj ugled među bošnjačkim biračkim tijelom. Sve što je radio, radio je na štetu BiH. Ja se nadam da se nama nikada neće desiti da na poziciju dođu ljudi kao što je on", rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Revizori su utvrdili i da je za kapitalne projekte planirano je 22 miliona maraka, a potrošeno je 9.000 maraka. Zbog toga su mnogi projekti u zastoju.