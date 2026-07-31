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Prijem za zlatne rukometaše u Derventi

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 18:29

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Пријем за златне олимпијце у Дервенти
Foto: Grad Derventa

Gradonačelnik Dervente Igor Žunić upriličio je danas prijem za delegaciju zlatne olimpijske generacije rukometaša iz Minhena 1972. godine.

Čuvenu generaciju predvodio je nekadašnji rukometni golman iz Dervente Abas Arslanagić, a u delegaciji su bili i Hrvoje Horvat iz Bjelovara, Zoran "Tuta" Živković iz Niša, Milan Lazarević iz Beograda, te Slobodan Karalić iz Banjaluke.

Gradonačelnik je gostima poželio dobrodošlicu i istakao da je riječ o ljudima koji su ostavili neizbrisiv trag u istoriji rukometa i sporta.

"Derventa je grad sporta i grad koji poštuje sportske uspjehe, a ovo je jedan od najvećih uspjeha koji jedan sportista može ostvariti – osvajanje zlatne olimpijske medalje. To treba da bude ponos svih nas. Posebno mi je zadovoljstvo što su kao šampionska generacija ostali zajedno i što se i danas okupljaju, nakon toliko godina. Ne treba mnogo govoriti o čovjeku koji je legenda našeg grada Ali, legenda rukometa i bivše Jugoslavije, neko ko će zauvijek ostati upisan zlatnim slovima u istoriju ovog sporta", rekao je Žunić.

Ova generacija večeras će prisustvovati otvaranju izložbe "Ako i prijatelji – Zlatni olimpijci, zlatniji od zlata", koja će biti održana u Centru za kulturu sa početkom u 19 časova.

"Zahvaljujući rukometnoj legendi i našem Dervenćaninu Abasu Arslanagiću, danas imamo čast i priliku da u našem gradu ugostimo čuvenu generaciju zlatnih olimpijaca. Ovim putem pozivam sve građane da posjete izložbu, ali i da iskoriste jedinstvenu priliku da upoznaju i ovjekovječe trenutak sa istinskim sportskim legendama, čija su imena zlatnim slovima upisana u istoriju sporta", rekao je Fadil Pelesić.

U subotu, 1. avgusta, u Centru za kulturu sa početkom u 10 časova biće održana promocija knjige "Abas Arslanagić – tehnikom i brzinom bio je daleko ispred svog vremena", autora Milice i Fadila Pelesića.

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Tagovi :

Derventa

rukomet

Igor Žunić

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