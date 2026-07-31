Prijem za zlatne rukometaše u Derventi

Čuvenu generaciju predvodio je nekadašnji rukometni golman iz Dervente Abas Arslanagić, a u delegaciji su bili i Hrvoje Horvat iz Bjelovara, Zoran "Tuta" Živković iz Niša, Milan Lazarević iz Beograda, te Slobodan Karalić iz Banjaluke.

Gradonačelnik je gostima poželio dobrodošlicu i istakao da je riječ o ljudima koji su ostavili neizbrisiv trag u istoriji rukometa i sporta.

"Derventa je grad sporta i grad koji poštuje sportske uspjehe, a ovo je jedan od najvećih uspjeha koji jedan sportista može ostvariti – osvajanje zlatne olimpijske medalje. To treba da bude ponos svih nas. Posebno mi je zadovoljstvo što su kao šampionska generacija ostali zajedno i što se i danas okupljaju, nakon toliko godina. Ne treba mnogo govoriti o čovjeku koji je legenda našeg grada Ali, legenda rukometa i bivše Jugoslavije, neko ko će zauvijek ostati upisan zlatnim slovima u istoriju ovog sporta", rekao je Žunić.

Ova generacija večeras će prisustvovati otvaranju izložbe "Ako i prijatelji – Zlatni olimpijci, zlatniji od zlata", koja će biti održana u Centru za kulturu sa početkom u 19 časova.

"Zahvaljujući rukometnoj legendi i našem Dervenćaninu Abasu Arslanagiću, danas imamo čast i priliku da u našem gradu ugostimo čuvenu generaciju zlatnih olimpijaca. Ovim putem pozivam sve građane da posjete izložbu, ali i da iskoriste jedinstvenu priliku da upoznaju i ovjekovječe trenutak sa istinskim sportskim legendama, čija su imena zlatnim slovima upisana u istoriju sporta", rekao je Fadil Pelesić.

U subotu, 1. avgusta, u Centru za kulturu sa početkom u 10 časova biće održana promocija knjige "Abas Arslanagić – tehnikom i brzinom bio je daleko ispred svog vremena", autora Milice i Fadila Pelesića.