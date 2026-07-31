Počela peta "Majdov akademija" sa rekordnih 986 džudista

Peto izdanje "Majdov akademije" okupilo je rekordnih 986 džudista, 88 trenera i oko 150 roditelja iz 23 zemlje sa četiri kontinenta, pa će u Istočnom Sarajevu tokom naredna tri dana boraviti više od 1.200 gostiju, među kojima su olimpijski i svjetski šampioni.

Osnivač Akademije Nemanja Majdov rekao je da je ovogodišnje izdanje najveće od osnivanja i da je posebno ponosan što djeca imaju priliku da uče od najvećih imena svjetskog džudoa.

"Imamo učesnike sa četiri kontinenta i iz 23 zemlje. Djeca će učiti od olimpijskih i svjetskih šampiona, a za naš sport Laša Bekauri i Lukaš Krpalek iz Češke su ono što su Ronaldo i Mesi u fudbalu", istakao je Majdov.

On je rekao da su pripreme za Akademiju bile zahtjevne, posebno organizacija smještaja za veliki broj učesnika, ali da je zadovoljan što interesovanje iz godine u godinu raste.

Majdov je zahvalio predsjedniku Miloradu Dodiku što je omogućeno da na Akademiji učešće za svu djecu bude besplatno.

"To mnogo znači, jer ima djece koja ne bi mogla da priušte učešće. Zahvalan sam u njihovo ime što im je sve obezbijeđeno", rekao je Majdov.

Predsjednik Džudo saveza Srbije i potpredsjednik Evropske džudo unije Ivan Todorov rekao je da je Akademija "Majdov" za pet godina izrasla u prepoznatljivu regionalnu sportsku manifestaciju koja mladim džudistima pruža priliku da usavršavaju znanje uz najveće svjetske šampione, ali i da steknu nova prijateljstva.

"Ovo je već tradicija i želim da čestitam porodici Majdov na istrajnosti. Uvjeren sam da će polaznici Akademije biti budućnost, ne samo džudoa u BiH, već i cijelog regiona, jer ovdje dolaze djeca iz brojnih zemalja", rekao je Todorov.

On smatra da Akademija ima potencijal da u budućnosti preraste u olimpijski trening centar.

"Nemanja Majdov je još aktivan takmičar i vjerujem da je tek na polovini svoje karijere. Osvojio je šest velikih seniorskih medalja i nadam se da će na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu ostvariti svoj san i osvojiti olimpijsku medalju. Od njega očekujemo i veliki doprinos razvoju džudoa nakon završetka takmičarske karijere", naveo je Todorov.

On je istakao da je porodica Majdov dala značajan doprinos razvoju džudoa u BiH.

"Najvažnije je što je učenik već prestigao učitelja, a Nemanja i njegov otac Ljubiša čine simbiozu koja obećava da će džudo u BiH biti još uspješniji. Ovaj sport u BiH ima slavnu prošlost, uspješnu sadašnjost i vjerujem da će imati još bolju budućnost", poručio je Todorov.

Trener reprezentacije Velike Britanije Maks Stjuart, koji je drugi put na Akademiji, rekao je da je njena najveća vrijednost to što polaznici mogu da nauče tehnike koje koriste vrhunski takmičari i kasnije ih usavršavaju sa svojim trenerima.

Mladi džudista Crvene zvezde Vasilije Šekularac, koji je drugi put na Akademiji, rekao je da je prošli put naučio mnogo od Nemanje Majdova i gostujućih trenera, dok je Mato Bekić iz Nove Bile kod Travnika, koji prvi put učestvuje, istakao da očekuje da stekne nova znanja i iskustva.

Na ovogodišnjoj Akademiji učestvuju džudisti iz Srbije, BiH, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Bugarske, Njemačke, Slovačke, Švedske, Danske, Češke, Francuske, Gruzije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije, Moldavije, Austrije, Velike Britanije, Egipta, Malte, Grčke i Jamajke.

Akademija traje tri dana, a organizatori očekuju da će narednih dana svi prijavljeni učesnici proći treninge i radionice koje vode proslavljeni svjetski šampioni u džudou, prenosi Srna.