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Drogirani pilot (39) prevozio 70.000 tableta ekstazija u avionu

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 18:30

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Foto: pexels/Diego Alexander

Malezijski pilot star 39 godina uhapšen je na Međunarodnom aerodromu Sukarno-Hata u Džakarti nakon što je carina u njegovom prtljagu pronašla oko 70.000 tableta ekstazija.

Testiranjem je utvrđeno i da je pilot bio pod dejstvom više vrsta narkotika, saopštile su indonežanske vlasti

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Pilot avio-kompanije "Malajsia Airlines" uhapšen je po završetku leta na redovnoj liniji iz Kuala Lumpura za Džakartu.

Prema navodima istrage, drogu je prokrijumčario na molbu poznanika, koji mu je za to obećao nagradu u iznosu većem od 10.000 evra.

Test na narkotike pokazao je da je bio pod dejstvom MDMA, kokaina i metamfetamina, prenio je holandski javni servis NOS.

Carinici su u njegovom ručnom prtljagu pronašli 14 paketa sa oko 70.000 tableta ekstazija, kao i četiri grama metamfetamina, za koji se sumnja da je bio namijenjen njegovoj ličnoj upotrebi, prenosi Glas Srpske.

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Pilot je tokom ispitivanja izjavio da mu ovo nije bio prvi slučaj krijumčarenja narkotika i da je ranije u dva navrata prenosio drogu u Indoneziju i Maleziju.

Istražni organi sumnjaju da je bio dio međunarodne mreže za krijumčarenje droge.

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Malezija

avion

pilot

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