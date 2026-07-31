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Kako pravilno vježbati tokom velikih vrućina?

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 17:55

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Како правилно вјежбати током великих врућина?
Foto: Miriam Alonso/Pexels

Da li treba da vježbate tokom ljeta zavisi od vaših ličnih ciljeva u vezi sa fitnesom i preferencija. Redovno vježbanje je korisno za opšte zdravlje i blagostanje, bez obzira na sezonu.

Vježbanje tokom ljeta ima mnogo prednosti. Kada je riječ o sagorijevanju kalorija, toplije vrijeme može pomoći vašem tijelu da sagori više kalorija tokom vježbanja i da ubrza metabolizam, a jedan od najvećih pomagača je sunce.

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Zajedno sa regulisanom ishranom ovo može biti od velike pomoći ako je vaš cilj da izgubite kilograme. Izlaganje sunčevoj svjetlosti tokom vježbanja na otvorenom pomaže vašem tijelu da proizvodi vitamin D, koji je važan za cjelokupno zdravlje (funkcionisanje organizma, zdravlje kostiju, sprečavanje dijabetesa i srčanih bolesti). Još jedan značajan benefit treniranja je poboljšanje raspoloženja: vježbanje oslobađa endorfin, koji poboljšava raspoloženje i smanjuje stres. Sa druge strane, ljeto nudi širok spektar aktivnosti na otvorenom kao što su plivanje, planinarenje i biciklizam – čineći treninge prijatnijim i zanimljivijim.

Veoma je važno napomenuti da vježbanje na visokim temperaturama može biti izazovno jer može dovesti do povećanog rizika od toplotnog udara, iz razloga što ekstremno visoke temperature mogu podići vašu tjelesnu temperaturu na rizičan nivo.

U nastavku je nekoliko savjeta koji će vam pomoći da ostanete bezbijedni i produktivni:

1. Ostanite hidrirani: Pijte dovoljno vode prije, tokom i posle treninga da biste spriječili dehidrataciju.

2. Unaprijed odredite vrijeme vježbanja: Pokušajte da vježbate rano ujutro ili kasno uveče kada su temperature niže da biste izbjegli dnevnu vrućinu.

3. Obucite se na odgovarajući način: Nosite široku odjeću svijetlih boja koja će vam pomoći da se tijelo ohladi. Prozračne tkanine koje lako upijaju znoj su idealne za treninge po toplom vremenu.

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4. Slušajte svoje tijelo: Obratite pažnju na to kako se osjećate tokom vježbanja. Ako počnete da osjećate vrtoglavicu, mučninu ili grčeve, prestanite da vježbate i odmah potražite hlad.

5. Prilagodite intenzitet: Na visokim temperaturama vaše tijelo mora da radi više da bi se rashladilo, pa razmislite o smanjenju intenziteta vežbanja kako biste spriječili pregrijavanje.

6. Koristite kremu za sunčanje: Zaštitite kožu od sunca nanošenjem kreme za sunčanje prije nego što izađete napolje.

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Ako vam je pored svih navedenih savjeta naporno da vježbate tokom leta zbog vrućine, možete razmisliti o prilagođavanju rutine vježbanja tako što ćete izabrati vježbe u zatvorenom prostoru. Na posljetku, od suštinskog je značaja da slušate svoje tijelo i donosite odluke koje su u skladu sa vašim fitnes ciljevima i nivoom udobnosti, piše West65spa.rs

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Tagovi :

vježbanje

zdravlje

vrućina

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