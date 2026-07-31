Požar se širi u Sloveniji, gori planinski vrh

Požar je izbio na planinskom vrhu Planja na nadmorskoj visini od oko 1.500 metara, u opštini Bovec, i do sada je zahvatio približno 12 hektara šume.

Vatrogasci su djelimično obuzdali vatru, ali se ona i dalje širi, pa se očekuje da će je i sutra biti potrebno gasiti jer vjetar i vrućina otežavaju uslove da se stavi pod kontrolu.

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U blizini požara nema naselja, tako da stanovnici nisu u opasnosti.

"Vatrogasci su u najvećoj opasnosti, jer je teren strm i teško pristupačan", rekao je predstavnika za odnose s javnošću Vatrogasne brigade Bovec Dejan Logar.

Policijska uprava Nova Gorica saopštila je da je o požaru obaviještena sinoć i da je opsežna intervencija gašenja jutros u 5.00 časova. Nešto prije 15.00 časova na licu mjesta bilo je više od 90 vatrogasaca, prenosi RTV Slovenija.

Komandant Civilne zaštite Srečko Šestan zbog požara je aktivirao nacionalni plan zaštite i spasavanja što omogućava angažovanje dodatnih snaga i resursa za zaštitu, spasavanje i pomoć iz cijele zemlje.

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Požar je izbio u istom području kao i onaj koji je gorio u utorak, a sumnja se da je jedan od panjeva sišao niz padinu, pa je vatra ponovo izbila i proširila se po cijeloj padini.

"U ovom području postoje šume javora, bukve i smrče. To je prizemni požar, ali je veoma opasan, jer ima mnogo kamenja koje se kotrlja, pa se plašimo povreda. Uspostavili smo dvije vatrene linije, duge oko 600 metara, a najvjerovatnije ćemo imati i treću", rekao je komandant Vatrogasne brigade Bovec Uroš Kemper.

Gorska služba spasavanja Bovec pomaže u gašenju požara bespilotnom letelicom, aktivirani su i er traktori koji sakupljaju vodu iz Bohinjskog jezera, a u intervenciju je naknadno uključen i vojni helikopter.

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Slovenačka uprava za civilnu zaštitu i spasavanje proglasila je visok rizik od požara za cijelu zemlju, a veoma visok rizik za opštine Kopar, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica i Renče - Vogrsko.

(Srna)