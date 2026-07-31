Nema plana za spas željezare - vanredna uprava pala na sudu

Plana za spas zeničke željezare, bar za sada, nema. Federalna Vlada bi da preuzme upravljanje željezarom, ali bez jasne vizije. Tako je bar zaključio Opštinski sud u Zenici koji je je odbio prijedlog Vlade Federacije za uvođenje vanredne uprave. Razlog - nisu dokazani uslovi za takav potez.

I pticama na grani je jasno da bez novca, investicija i jasnog plana proizvodnje, zakon sam po sebi neće spasiti Željezaru. Jasno je to bilo i parlamentarcima tokom usvajanja leks specijalisa. Danas, kažu da su se njihove trdnje ispostavile kao tačne.

"Nesposobna vlast kao i sve do sada, radi paušalno, bez bilo kakvih analiza. Ovo je još jedan u nizu pokušaja da građanima, tj radnicima Željezare prodaju, kako bi naš narod rekao šuplju priču – prašinu u oči. Od ovoga, apsolutno neće ništa biti, ispaštaće radnici i bh. društvo", rekao je Adnan Efendić, poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

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"Kako pokrenuti proizvodnju, očuvati radna mjesta, normalizovati poslovanje NŽZ ukoliko nemate spremno više od 130miliona maraka? Leks specijalis zakoni nisu dobri zakoni za ekonomiju bez obzira o kojem zakonu je riječ. Vrlo je teško očekivati da daju neke rezultate, to je od početka bilo jasno. Vidimo sada reakciju sudova", rekao je Admir Čavalić, poslanik u Parlamentu FBiH i predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku.

Rješenje se, međutim, ponovo tražilo na sastanku Sindikata i federalnog, resornog ministra.. Iz Uprave tvrde - na sastanak nisu bili pozvani..Vladi su, kažu, ponudili kompletnu fabriku, svu infrastrukturu i sve radnike u zakup bez naknade - uz uslov da preuzme proizvodnju i sve finansijske obaveze

"NŽZ je 16. jula 2026. godine po drugi put uputila Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedniku Vlade i resornom federalnom ministru ponudu da kompletnu fabriku, zajedno sa cjelokupnom infrastrukturom neophodnom za integralnu proizvodnju čelika, ustupi u zakup bez naknade (0,00 KM)", saopšteno je iz Željezare Zenica.

Više prilika za ostvarenje javno iznesenih ciljeva uputila je Uprava Željezare Vladi FBiH i resornom ministru. Ni jedan nije urodio plodom. Tako je jaz između Uprave i Vlade postao još veći.

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"Posmatrati samo jedan dio ponuđenog kompleksa Željezare u odnosu na kompletan kapacitet koji ona ima – nije dovoljno. Vlada FBIH je i u prethodnom periodu rekla šta želi, to je 100% preuzimanje Nove Željezare Zenica", rekao je Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH, 21.07.2026 FTV

Javnost se bavila informacijom o gašenju visoke peći, iako je proizvodnja obustavljena još 23. aprila. Krajem jula, preciznije 29. okončan je samo tehnološki postupak gašenja sistema hlađenja.

"S obzirom da je temperatura u kauperima ispod 100°C, stekli su se potrebni tehnički uslovi za obustavu hlađenja vodom kaupera i Visoke peći, kao i rada pumpi u PS-2, te je prema procedurama izvršena obustava postrojenja koja su se koristila za te potrebe. Dakle, riječ je o redovnim tehnološkim aktivnostima koje se provode već tri mjeseca nakon zaustavljanja proizvodnje, a ne o današnjem gašenju Visoke peći", rekao je Azra Sivro, direktor proizvodnje u Novoj Željezari Zenica.

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Pravnici objašnjavaju da sud nije zatvorio vrata opstanku Željezare. Odbio je samo model koji je Vlada ponudila. Zato će svaki naredni pokušaj morati početi ispočetka - sa novim pravnim i finansijskim rješenjem.

"Kantonalni sud u obrazloženju svoje presude navodi da Vlada FBiH nije ponudila dovoljno dokaza za ispunjenje uslova za uvođenje vanredne uprave.U konačnici sljedeći korak za NŽZ kao pravno lice, ali i za 1500radnika i njihov radni status jeste redovni stečajni postupak", rekao je Damir Sakić, pravnik.

Kantonalni sud u obrazloženju svoje presude navodi da federalna Vlada nije dokazala sistemski značaj Željezare za FBiH, te u konačnici nije dokazala da bi se povjerioci mogli bolje namiriti u postupku vanredne uprave. Novog modela, bar za sada nema. Najveći problem zeničke željezare nije to što je ugašen sistem hlađenja - nego što još nije ponuđen plan za oporavak ovog giganta.