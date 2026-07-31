Velika gužva na ovom dijelu puta: Za dionicu koja se prelazi za 45 minuta, sada potrebno 2 sata

Na magistralnom putu M-17 između Mostara i Konjica u petak poslijepodne zabilježene su kilometarske kolone i višesatni zastoji, zbog čega se saobraćaj na pojedinim dionicama odvija izuzetno usporeno.

Vozači koji se trenutno nalaze na ovoj dionici navode da putovanje od Mostara do Jablanice, koje u uobičajenim okolnostima traje oko 45 minuta, sada traje duže od dva sata.

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Velike gužve prisutne su i na pravcu od Jablanice prema Konjicu. Prema podacima servisa za praćenje saobraćaja, dionica od Grabovice, preko Donje Jablanice, pa sve do prilaza Konjicu označena je tamnocrvenom bojom, što ukazuje na gotovo potpuni zastoj.

Iz BIHAMK-a upozorili su da je intenzitet saobraćaja pojačan širom BiH, dok su najveće gužve zabilježene upravo na pravcima prema jugu zemlje.

"Kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na cestama širom BiH. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima", saopštili su iz BIHAMK-a.

Posebno je opterećena dionica magistralnog puta između Grabovice i Jablanice, gdje se vozila kreću u dugim kolonama.

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Vozačima koji planiraju put prema Jablanici, Konjicu ili Sarajevu preporučuje se da računaju na znatno duže vrijeme putovanja, ponesu dovoljne količine vode i vožnju prilagode uslovima na putu.

Iz BIHAMK-a su uputili apel svim učesnicima u saobraćaju da budu strpljivi i izbjegavaju rizična preticanja, posebno na dionicama na kojima su formirane duge i nepregledne kolone.

(RadioSarajevo)