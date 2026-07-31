ŠA fest: Susret ljudi, emocija i umjetnosti

Ova postavka nije samo retrospektiva Mikšine zaostavštine nego spoj sa savremenim umjetničkim trenutkom, ali i prilika mladim umjetnicima da predstave svoje radove.

"Ljudi znaju da je Dalibor Popović Mikša bio vrstan akvarelista, htjeli smo dati omaž njemu, ali negdje i najaviti iduću godinu i Međunarodni konkurs za akvarel koji će ovu likovnu priču likovni dio ŠA festa siguran sam oplemeniti i podići na jedan vrlo, vrlo visok nivo", rekao je Boris Eremić, direktor Galerije "Sreten Stojanović".

Ispred Galerije organizovana je i likovna radionica za najmlađe, pa su i ove godine mališani imali priliku da kroz umjetnost izraze svoju kreativnost. A ŠA ulica dobila je svoj prepoznatljiv, festivalski duh.

"Volim da crtam, sada crtam ljeto i puno crtam", kaže Lara.

Crtam u vrtiću i kod kuće i evo ovo crtam", kaže Sunčica.

Prvo veče festivala završeno je u Antistres zoni uz nastupe prijedorskih bendova. Mladi muzičari još jednom su pokazali da je ŠA prostor koji daje priliku novim generacijama.

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"Ša fest je perfektno mjesto za to da se svi ne samo muzičari već svi umjetnici ovog svijeta dođu i pokažu ono što znaju i izbace ono iz sebe", rekao je Sergej Lisčinski, muzičar u bendu "Facelift".

Priča koja je nastala iz prijateljstva živi i traje zahvaljujući hiljadama ljudi koji svake godine posjećuju ŠA fest. ŠA

"Mislim da su stihovi Mikšine pjesme, odnosno Mikšinog benda "Tattoo" sve što sada želim, sve što sada znam čista energija upravo ono što ćemo mi da prenesemo i da doživimo ova četiri dana u Prijedoru", rekla je Martina Stakić, portparol ŠA festa.

Večeras na programu pozorišna predstava "Nije smešno, Žarko", autora Srđana Olmana, koji će igrati zajedno sa Bojanom Grabovac i Tamarom Belošević. Ali to nije sve. Muzički spektakl rezervisan je za sutra. Na binu izlaze Spazam, TBF, Zoster, Bed Copy i po prvi put u Prijedoru grupa Vatra.

Ša i ove godine potvrđuje da je više od festivala.