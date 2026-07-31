Ko ne može kupiti, kilogram djeci džabe: Koliko sada košta pečenje

Cijene prasadi i jagnjadi po kilogramu žive vage dugo nisu bile niže, što svakako utiče i na cijene pečenja.

Posljednjih mjeseci, posebno nakon prvog maja i Đurđevdana, bilježi se pad cijena, a uzgajivači tvrde da bi to moglo da potraje još nekoliko mjeseci, što ih svakako zabrinjava.

Ovakvom stanju na tržištu, kažu, između ostalog doprinose pad potražnje i uvoz iz inostranstva, a nadaju se da će se situacija uskoro promijeniti.

Kada govorimo o cijenama pečenja, i tu je primjetno pojeftinjenje, pa se tako kilogram prasetine u pečenjarama i restoranima može pronaći od 20 do 22 konvertibilne marke.

Ako to uporedimo sa prošlom godinom vidimo da je praseće pečenje jeftinije za oko 15 maraka, jer je tada koštalo od 35 do čak 38 KM.

Jeftinija je i jagnjetina sa ražnja. Prošle godine kilogram je koštao od 55 do 60 maraka, u zavisnosti od restorana i pečenjare, dok se sada može pronaći i za 40 KM.

Tome svjedoče i brojne reklame na društvenim mrežama, pa tako jedan korisnik navodi da pečenu prasetinu nudi za 22 KM po kilogramu, a ukoliko bi se uzimalo cijelo prase onda cijena pada na 20 maraka.

Drugi pak navodi da je cijena 22 konvertibilne marke, ali daje posebnu akciju.

Oglas za prodaju prasetine

"Ko ne može kupiti, kilogram djeci džaba", napisao je na jednoj Fejsbuk stranici.

Koliko košta kilogram žive vage

Uzgajivači svinja u posljednje vrijeme šokirani su cijenama prasića i tovljenika. Nalaze se u nezavidnoj situaciji, jer su, kako tvrde, od decembra na gubitku.

U prva tri mjeseca ove godine gubili su, kažu, 50 - 100 maraka po tovljeniku. Kratak period za prvomajske praznike i Đurđevdan prasad težine od 25 - 30 kilograma imala su bolju cijenu, a uzgajivači zaradu.

I cijena tovljenika dostigla je tri marke, ali to je bilo kratkog daha i trajalo svega petnaestak dana.

"Sada imamo situaciju da je cijena prasadi oko 4 marke po kilogramu žive vage i teško se plasira, a tovljenika od 2,5 do 2,7 bez PDV-a. To je stvarno cijena koja ne može da pokrije ni one koji uzgajaju krmače i proizvode prasad za dalji tov, niti same tovljače. Takođe, i oni koje tove bikove su zadnjih mjesec dana u problemu jer su bikovi bili 7,5 - 8 maraka po kilogramu žive vage, a sada imaju problem i sa cijenom i plasmanom", rekao je Slobodan Petrić, uzgajivač svinja iz semberskog sela Magnojević.