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Kardiolog otkrio koliko čaša crnog vina na dan je zdravo popiti

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 23:03

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Разнолика група људи учествује у дегустацији вина, уживајући у црвеном вину за заједничким столом у затвореном простору.
Foto: Blanca Isela/Pexels

Jedna ili dvije čaše vina dnevno generalno nisu štetne, kaže Mihael Klajnguti, kardiolog u Kardiološkoj klinici Štadelhofen, ali dodaje da su dva dana bez alkohola nedjeljno neophodna kako bi se tijelu dalo dovoljno vremena da se oporavi.

Prema riječima kardiologa, vino može postati štetno samo ako ga pijete češće i u većim količinama. Tada postoji rizik od otkazivanja srca, aritmije i visokog krvnog pritiska.

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– Podaci o alkoholu i srcu su kontradiktorni. Po mom mišljenju, ne postoje ubjedljivi razlozi da se pacijentima sa zdravim srcem savjetuje protiv umjerene konzumacije vina. Ali ne bih preporučio da pacijenti koji su apstinenti počnu da piju vino – rekao je Klajnguti u intervjuu za Blick.ch.

Naučnici su istraživali efekte crvenog vina i ekstrakta sjemena grožđa na bakterije koje izazivaju zubna oboljenja i otkrili da djeluju protiv njih. Ove bakterije mogu formirati biofilm koji je teško ukloniti.

U svojoj studiji, istraživački tim je potopio bakterije u različite tečnosti, uključujući vino sa i bez alkohola, vino sa ekstraktom sjemena grožđa, 12 odsto etanol i vodu. Svaka tečnost koja je sadržala vino pokazala se efikasnijom protiv bakterija od tečnosti koje ga nisu sadržale. Studija bi mogla doprinijeti razvoju prirodnih proizvoda za liječenje zubnih bolesti.

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Studija sprovedena u Njemačkoj obuhvatila je ljude koji su pili čašu vina dnevno tokom tri godine. Ovi učesnici su imali manju vjerovatnoću da razviju Alchajmerovu bolest u poređenju sa onima koji nisu konzumirali vino.

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Vino

zdravlje

Alkohol

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