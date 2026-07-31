Još jedna država produžava kontrolu na granicama

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt namjerava da zadrži kontrole na njemačkim granicama, naglasivši da situacija u španskoj enklavi Seuti na sjeveru Afrike ukazuje na nestabilnu prirodu ilegalnih migracija.

"Produžićemo kontrolu i poslije septembra", rekao je Dobrindt.

Istakao je da se moraju održavati fleksibilne i prilagođene kontrole kako bi se sačuvali dosadašnji uspjesi u suzbijanju ilegalnih migracija.

Kontrole na svim njemačkim spoljnim granicama na snazi su od 16. septembra 2024. godine.

Bivša ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer uvela je ovu mjeru kako bi se smanjio broj neovlašćenih ulazaka. Uprkos rastućim kritikama, mjera je produžena tri puta, a posljednji put do sredine septembra 2026. godine.

Njemačka je dio šengenskog prostora, gdje se takve kontrole mogu uvoditi samo kao privremene mjere. Međutim, od 2015. godine postoje kontrole na njemačkoj granici sa Austrijom.

Svijet Slovačka spremna da pomogne Španiji

U oktobru 2023. godine, Fezer je naredila kontrole na granicama sa Poljskom, Češkom i Švajcarskom.

Od septembra 2024. godine, njemačka savezna policija vrši kontrole na granicama sa Danskom, Francuskom, Belgijom, Luksemburgom i Holandijom.

Prema procjenama regionalnih vlasti, oko 60.000 migranata prešlo je granicu ka španskoj enklavi Seuti iz Maroka posljednjih dana.