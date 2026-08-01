Alkaraz o Đokoviću: Tu nema nikakve diskusije

Za Karlosa Alkaraza nema dileme. Novak Đoković je neprikosnoven kada su u pitanju kretanje na terenu i karakteristično klizanje koje imaju pečat Srbina.

Mladi španski as javno je ukazao poštovanje srpskom teniseru, svrstavši ga na samo čelo ove kategorije.

Povod za reakciju bila je objava na zvaničnom Instagram profilu ATP-a, gd‌je su navijači pozvani da izaberu igrača sa najboljim kretanjem na turu. U konkurenciji su se, pored Đokovića i Alkaraza, našli i Rafael Nadal i Endi Mari.

Među hiljadama odgovora navijača, posebnu pažnju privukao je upravo komentar španskog tenisera, koji je bez oklevanja svoj glas dao Đokoviću.

"Đoković. Ovd‌je nema nikakve diskusije", napisao je španski teniser.

Srpski teniser naredni nastup planira na Mastersu u Sinsinatiju, koji će mu poslužiti kao završna priprema za US Open.

Španac se, s druge strane, takođe priprema za nastavak sezone i očekuje se da bude među glavnim favoritima na posljednjem grend slemu godine, zajedno sa Đokovićem i Janikom Sinerom, prenose Nezavisne novine.