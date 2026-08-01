Pokušao dronom da unese pištolj u zatvor

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. R. (1977) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je namjeravao da, putem drona, unese pištolj u KPZ Niš.
Policija je sinoć, nakon prikupljenih operativnih podataka, u Nišu zaustavila taksi vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni i kod njega pronašla pištolj sa osam metaka u okviru, kao i dron sa daljinskim upravljačem, saopšteno je danas iz Policijske uprave u Nišu.
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D. R. je osumnjičen da je izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, prenosi RTV.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu, navodi se u saopštenju.
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