Logo

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Pojavio se snimak stravičnog udesa u kom su poginuli trudnica i dijete

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 12:37

Komentari:

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Појавио се снимак стравичног удеса у ком су погинули трудница и дијете
Foto: Instagram/mmijatovic_official

Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak tragedije na pružnom prelazu između Odžaka i Lalića. Snimak potvrđuje da je rampa bila spuštena, ali da je automobil pokušao da je zaobiđe prelaskom u suprotnu traku.

Novi, izuzetno potresni detalji izlaze na vidjelo nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubili dvadesetsedmogodišnja V. S. i njen trogodišnji sin, dok je nesrećna žena bila u sedmom mjesecu trudnoće.

Александар Илић

Srbija

"Dječak je bio ćutljiv": Poznanik ubijenog doktora iz Vršca otkrio čudan detalj

Iako su se u prvim satima istrage provjeravale sve okolnosti, najnoviji video-snimak rasvijetlio je tačan slijed događaja neposredno prije samog udara.

Na snimku sa sigurnosnih kamera jasno se vidi trenutak kada se rampa na pružnom prelazu spušta, pravovremeno dajući signalizaciju da stiže voz. Međutim, samo nekoliko sekundi nakon što se rampa potpuno spustila, na prelaz stiže bijeli automobil kojim je upravljala V. S.

Niti usporavajući niti se zaustavljajući pred spuštenim branikom, vozilo skreće u traku namijenjenu za kretanje iz suprotnog smjera kako bi zaobišlo rampu. U trenutku kada je automobil izbio na same šine, na njega je u punom naletu naletio putnički voz.

Od siline udarca, voz je smrskani automobil gurao više od sto metara duž kolosijeka prije nego što je uspio da se potpuno zaustavi. Uznemiirujući video-snimak možete pogledati OVDJE.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Srbija

Osumnjičen za ubistvo Aleksandra Ilića: Određen pritvor maloljetniku (14)

Tragični bilans i velika tuga porodice

Ljekari Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci, koji su morali da sijeku lim kako bi došli do putnika, mogli su samo da konstatuju smrt majke i djeteta. Trogodišnji dječak je u trenutku nesreće bio u dječijem sjedištu, dok je nastradala žena tog jutra krenula na redovan ginekološki pregled. Porodica je očekivala djevojčicu, a jedina sreća u velikoj nesreći jeste što njihovo najmlađe dijete (1,5 godina) tog jutra nije bilo u automobilu.

Nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Somboru i pripadnici policije izuzeli su pomenute video-zapise i obavili detaljan uviđaj. Tijela nastradalih upućena su na obdukciju, a istraga i dalje traje kako bi se utvrdilo šta je navelo vozača na ovako rizičan potez i da li je eventualno došlo do iznenadnog zdravstvenog problema ili tehničkog kvara na vozilu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

udes

saobraćajna nesreća Odžaci

poginula žena

poginulo dijete

Komentari (0)

Pročitajte više

Аутомобил затрпан камењен након снажно земољотреса у Италији.

Svijet

Serija potresa pogodila Italiju: Povrijeđena 21 osoba

3 h

0
Мигранти чекају да се продавница отвори како би купили храну након преласка из Марока у шпанску енклаву Сеута, у петак, 31. јула 2026. године.

Svijet

Migrantska kriza u Španiji: Novi pokušaj upada, raste broj stradalih

4 h

1
На граничном прелазу Ситница–Зупци, између Црне Горе и Босне и Херцеговине, данас су забиљежене огромне гужве и вишекилометарске колоне возила,

Društvo

Kilometarske kolone: Kolaps na graničnom prelazu Sitnica–Zupci

5 h

0
Пљачка у Хатон Гардену: Највећа пљачка у историји Британије

Emisije

Pljačka u Haton Gardenu: Najveća pljačka u istoriji Britanije

6 h

0

Više iz rubrike

Александар Илић, познати хирург из Вршца, убијен је у породичној кући

Srbija

"Dječak je bio ćutljiv": Poznanik ubijenog doktora iz Vršca otkrio čudan detalj

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Srbija

Osumnjičen za ubistvo Aleksandra Ilića: Određen pritvor maloljetniku (14)

4 h

0
Александар Илић, познати хирург из Вршца, убијен је у породичној кући

Srbija

Ubistvo u porodičnoj kući: Ovo je ubijeni hirurg u Banatskim Karlovcima

6 h

0
Полиција Србија

Srbija

Poznati hirurg ubijen u kući u Banatskim Karlovcima! Osumnjičen maloljetni sin supruge

7 h

0

  • Najnovije

15

50

Muškarac (49) uhapšen zbog sumnje da je polno uznemiravao maloljetnicu

15

48

Dodik objavio snimak berbe: Šljiva je simbol srpstva

15

37

Skoro 200.000 ljudi se vratilo kući nakon požara u Francuskoj

15

32

Čudo na Viktorijinom jezeru: Na ovom ostrvu živi čak 500 ljudi

15

21

Preticanje automobila sa desne strane na auto-putu može vas koštati 100 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima