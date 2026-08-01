UZNEMIRUJUĆI VIDEO Pojavio se snimak stravičnog udesa u kom su poginuli trudnica i dijete

Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak tragedije na pružnom prelazu između Odžaka i Lalića. Snimak potvrđuje da je rampa bila spuštena, ali da je automobil pokušao da je zaobiđe prelaskom u suprotnu traku.

Novi, izuzetno potresni detalji izlaze na vidjelo nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubili dvadesetsedmogodišnja V. S. i njen trogodišnji sin, dok je nesrećna žena bila u sedmom mjesecu trudnoće.

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Iako su se u prvim satima istrage provjeravale sve okolnosti, najnoviji video-snimak rasvijetlio je tačan slijed događaja neposredno prije samog udara.

Na snimku sa sigurnosnih kamera jasno se vidi trenutak kada se rampa na pružnom prelazu spušta, pravovremeno dajući signalizaciju da stiže voz. Međutim, samo nekoliko sekundi nakon što se rampa potpuno spustila, na prelaz stiže bijeli automobil kojim je upravljala V. S.

Niti usporavajući niti se zaustavljajući pred spuštenim branikom, vozilo skreće u traku namijenjenu za kretanje iz suprotnog smjera kako bi zaobišlo rampu. U trenutku kada je automobil izbio na same šine, na njega je u punom naletu naletio putnički voz.

Od siline udarca, voz je smrskani automobil gurao više od sto metara duž kolosijeka prije nego što je uspio da se potpuno zaustavi. Uznemiirujući video-snimak možete pogledati OVDJE.

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Tragični bilans i velika tuga porodice

Ljekari Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci, koji su morali da sijeku lim kako bi došli do putnika, mogli su samo da konstatuju smrt majke i djeteta. Trogodišnji dječak je u trenutku nesreće bio u dječijem sjedištu, dok je nastradala žena tog jutra krenula na redovan ginekološki pregled. Porodica je očekivala djevojčicu, a jedina sreća u velikoj nesreći jeste što njihovo najmlađe dijete (1,5 godina) tog jutra nije bilo u automobilu.

Nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Somboru i pripadnici policije izuzeli su pomenute video-zapise i obavili detaljan uviđaj. Tijela nastradalih upućena su na obdukciju, a istraga i dalje traje kako bi se utvrdilo šta je navelo vozača na ovako rizičan potez i da li je eventualno došlo do iznenadnog zdravstvenog problema ili tehničkog kvara na vozilu.