Još jedna nesreća sa smrtnim ishodom: Poginuo vozač (65) nakon slijetanja sa puta

Autor:ATV redakcija
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Protekle noći na bh. putevima dogodila se nvoa saobraćajna nesreća sa tragičnim ishodom. U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć desila u Živinicama smrtno je stradao 65-godišnji vozač iz Tuzle.
"Dana, 31.7.2026.godine oko 20:50 sati, na dijelu regionalnog puta R455a, u mjestu Šerići, grad Živinice, dogodila se saobraćajna nezgoda - slijetanje sa kolovoza putničkog motornog vozila "Pežo" kojom prilikom je 65-godišnji vozač iz Tuzle smrtno stradao", saopšteno je iz Uprave policije MUP-a TK.
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Uviđajem je na mjestu događaja rukovodio tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a isti su izvršili policijski službenici Policijske uprave Živinice, koji po uputama kantonalnog tužioca poduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju ove saobraćajne nezgode, prenosi RadioSarajevo.
U vremenskom periodu od 21:00 do 00:50 sati, saobraćaj je na navedenoj dionici puta bio u potpunosti obustavljen.
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