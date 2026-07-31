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Udes kod Banjaluke, saobraćaj otežan, policija na terenu

Autor:

Stevan Lulić
31.07.2026 16:31

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Удес у Карановцу
Foto: Viber

Teža saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Karanovac kod Banjaluke, zbog čega je saobraćaj otežan na ovom dijelu puta.

U nesreći je, kako javljaju vozači u viber grupama, u udesu je učestvovao motociklista.

Na mjestu događaja je policija koja naizmjenično pušta saobraćaj.

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Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće, a ne zna se ni da li je neko zadobio povrede.

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Saobraćajna nesreća

nesreća

Karanovac

Banjaluka

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