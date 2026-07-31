Udes kod Banjaluke, saobraćaj otežan, policija na terenu

Autor:Stevan Lulić
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Teža saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Karanovac kod Banjaluke, zbog čega je saobraćaj otežan na ovom dijelu puta.
U nesreći je, kako javljaju vozači u viber grupama, u udesu je učestvovao motociklista.
Na mjestu događaja je policija koja naizmjenično pušta saobraćaj.
Republika Srpska
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Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće, a ne zna se ni da li je neko zadobio povrede.
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