Udes kod Banjaluke, saobraćaj otežan, policija na terenu

Teža saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Karanovac kod Banjaluke, zbog čega je saobraćaj otežan na ovom dijelu puta.

U nesreći je, kako javljaju vozači u viber grupama, u udesu je učestvovao motociklista.

Na mjestu događaja je policija koja naizmjenično pušta saobraćaj.

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Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće, a ne zna se ni da li je neko zadobio povrede.