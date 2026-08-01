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Preživjeli planinari sa Elbrusa stigli u BiH

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ATV redakcija
01.08.2026 13:53

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Foto: pexels/Nikita Šelaйkin

Dvojica preživjelih planinara iz tragične nesreće na planini Elbrus (Rusija), Haris Adilović i Kemal Vidimlić, stigli su u BiH.

Iz GSS-a su za Euronjuz naveli da po dolasku neće biti izjava za medije, kako bi se preživjelim planinarima omogućilo da se u miru i dostojanstvu vrate svojim porodicama nakon teškog iskustva kojeg su preživjeli.

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"Haris i Kemal stigli su noćas, slijedi period oporavka, a potom će organizovati konferenciju za novinare ili izdati zajedničko saopštenje o svemu”" naveli su iz GSS-a Zenica.

Prema informacijama GSS-a, u narednim danima očekuje se i transport tijela stradalih planinara iz Rusije u BiH.

Nakon završetka svih administrativnih procedura i dopremanja posmrtnih ostataka, u Zenici će biti organizovana kolektivna sahrana za petoricu stradalih planinara.

U nesreći na Elbrusu, podsjećamo, život je izgubilo pet planinara iz Zenice, dr Meliha Čaušević, bračni par Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

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Zbog tragedije, 28. jul je proglašen Danom žalosti u FBiH. Nakon nesreće, u Rusiji se već razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus.

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Planinari iz BiH na Elbrusu

Elbrus planina

Rusija

planinar

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