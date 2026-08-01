Logo

Maloljetnici zlostavljali konja: Roditeljima prijeti stroga kazna

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 13:31

Komentari:

0
Малољетници злостављали коња: Родитељима пријети строга казна
Foto: Pixabay

Jedan dramatičan događaj iz Beograda otkrio je ozbiljne propuste u roditeljstvu i brizi o životinjama. Sredinom jula, građanin A.M. zadržao je dvojicu maloljetnika dok su zlostavljali konja, tukli ga štapom i tjerali uz brijeg.

Ovaj slučaj sada je prebačen Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, uz dokaze i snimke sa društvenih mreža.

Više javno tužilaštvo u Beogradu smatra da se u postupcima roditelja maloljetnika stiču elementi krivičnog djela zapuštanja i zlostavljanja. Roditelji su, prema tužilaštvu, grubo zanemarili svoje obaveze, što je dovelo do surovog ponašanja djece prema životinji.

Бус запео

Društvo

Autobus zapeo u kanjonu, saobraćaj otežan

Dodatno, djeca su bila primorana da rade poslove neprikladne za njihov uzrast, poput prikupljanja kartona iz komunalnog otpada, što može biti štetno za njihov razvoj.

Tužilaštvo naglašava potrebu da se konj oduzme od roditelja kako bi se spriječilo dalje nehumano postupanje. Republička veterinarska inspekcija treba da preduzme odgovarajuće mjere u ovom slučaju.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

Konji

zlostavljanje životinja

Djeca

Komentari (0)

Pročitajte više

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Појавио се снимак стравичног удеса у ком су погинули трудница и дијете

Srbija

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Pojavio se snimak stravičnog udesa u kom su poginuli trudnica i dijete

3 h

0
Призор забиљежен је у једној ували на отоку Вису, гд‌је се стадо коза и јараца спустило са стрмих литица до саме обале.

Region

Neobičan prizor na Visu: Stado koza divljalo na plaži

3 h

0
Аутомобил затрпан камењен након снажно земољотреса у Италији.

Svijet

Serija potresa pogodila Italiju: Povrijeđena 21 osoba

3 h

0
ЧетГПТ упозорио кориснике: Савјетује да у августу избјегавају Хрватску

Nauka i tehnologija

ČetGPT upozorio korisnike: Savjetuje da u avgustu izbjegavaju Hrvatsku

3 h

1

Više iz rubrike

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Појавио се снимак стравичног удеса у ком су погинули трудница и дијете

Srbija

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Pojavio se snimak stravičnog udesa u kom su poginuli trudnica i dijete

3 h

0
Александар Илић, познати хирург из Вршца, убијен је у породичној кући

Srbija

"Dječak je bio ćutljiv": Poznanik ubijenog doktora iz Vršca otkrio čudan detalj

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Srbija

Osumnjičen za ubistvo Aleksandra Ilića: Određen pritvor maloljetniku (14)

4 h

0
Александар Илић, познати хирург из Вршца, убијен је у породичној кући

Srbija

Ubistvo u porodičnoj kući: Ovo je ubijeni hirurg u Banatskim Karlovcima

6 h

0

  • Najnovije

15

50

Muškarac (49) uhapšen zbog sumnje da je polno uznemiravao maloljetnicu

15

48

Dodik objavio snimak berbe: Šljiva je simbol srpstva

15

37

Skoro 200.000 ljudi se vratilo kući nakon požara u Francuskoj

15

32

Čudo na Viktorijinom jezeru: Na ovom ostrvu živi čak 500 ljudi

15

21

Preticanje automobila sa desne strane na auto-putu može vas koštati 100 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima