Maloljetnici zlostavljali konja: Roditeljima prijeti stroga kazna

Jedan dramatičan događaj iz Beograda otkrio je ozbiljne propuste u roditeljstvu i brizi o životinjama. Sredinom jula, građanin A.M. zadržao je dvojicu maloljetnika dok su zlostavljali konja, tukli ga štapom i tjerali uz brijeg.

Ovaj slučaj sada je prebačen Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, uz dokaze i snimke sa društvenih mreža.

Više javno tužilaštvo u Beogradu smatra da se u postupcima roditelja maloljetnika stiču elementi krivičnog djela zapuštanja i zlostavljanja. Roditelji su, prema tužilaštvu, grubo zanemarili svoje obaveze, što je dovelo do surovog ponašanja djece prema životinji.

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Dodatno, djeca su bila primorana da rade poslove neprikladne za njihov uzrast, poput prikupljanja kartona iz komunalnog otpada, što može biti štetno za njihov razvoj.

Tužilaštvo naglašava potrebu da se konj oduzme od roditelja kako bi se spriječilo dalje nehumano postupanje. Republička veterinarska inspekcija treba da preduzme odgovarajuće mjere u ovom slučaju.

(Telegraf.rs)