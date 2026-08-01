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Serija potresa pogodila Italiju: Povrijeđena 21 osoba

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 12:32

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Аутомобил затрпан камењен након снажно земољотреса у Италији.
Foto: tuttonapolinet/Instagram/Screenshot

Serija naknadnih potresa pogodila je noćas oblast oko Napulja nakon najjačeg zemljotresa u toj regiji u posljednjih 40 godina, saopštio je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju.

Institut je zabilježio naknadne potrese nakon sinoćnjeg zemljotresa magnitude 4,7 stepeni Rihterove skale, uključujući jedan magnitude 3,8.

Epicentar zemljotresa bio je u Flegrejskim poljima, vulkanski aktivnoj oblasti zapadno od Napulja.

Vlasti su saopštile da je od sinoć 21 osoba povrijeđena širom regije.

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Glavni zemljotres i potresi koji su uslijedili najjače su se osjetili u gradovima oko Flegrejskih polja, ali je tlo podrhtagalo i u Napulju i na obližnjim ostrvima Iskija i Procida.

Mnogi uplašeni stanovnici proveli su noć na otvorenom. U nekim pogođenim oblastima nestala je električna energija, prenijela je agencija DPA.

Većina nedavnih potresa bila je relativno slaba, ali rastuća seizmička aktivnost navela je italijansku Vladu prošle godine da usvoji nove hitne mjere i planove evakuacije za stotine hiljada ljudi koji žive u toj oblasti.

(SRNA)

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