Serija potresa pogodila Italiju: Povrijeđena 21 osoba

Serija naknadnih potresa pogodila je noćas oblast oko Napulja nakon najjačeg zemljotresa u toj regiji u posljednjih 40 godina, saopštio je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju.

Institut je zabilježio naknadne potrese nakon sinoćnjeg zemljotresa magnitude 4,7 stepeni Rihterove skale, uključujući jedan magnitude 3,8.

Epicentar zemljotresa bio je u Flegrejskim poljima, vulkanski aktivnoj oblasti zapadno od Napulja.

Vlasti su saopštile da je od sinoć 21 osoba povrijeđena širom regije.

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Glavni zemljotres i potresi koji su uslijedili najjače su se osjetili u gradovima oko Flegrejskih polja, ali je tlo podrhtagalo i u Napulju i na obližnjim ostrvima Iskija i Procida.

Mnogi uplašeni stanovnici proveli su noć na otvorenom. U nekim pogođenim oblastima nestala je električna energija, prenijela je agencija DPA.

A short while ago: A magnitude 4.7 earthquake in the Phlegraean Fields, west of Naples, Campania, southern Italy, caused severe damage. pic.twitter.com/ufL231V3d4 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

Većina nedavnih potresa bila je relativno slaba, ali rastuća seizmička aktivnost navela je italijansku Vladu prošle godine da usvoji nove hitne mjere i planove evakuacije za stotine hiljada ljudi koji žive u toj oblasti.

(SRNA)