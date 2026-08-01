Bukti požar u Grčkoj: U gašenju učestvuju kanaderi i helikopteri

Veliki šumski požar koji je iz Viotije stigao do Atike i oblasti Porto Germeno zahvatio je široko područje, a u gašenje je od jutros uključeno devet kanadera i četiri helikoptera.

Požar se proširio na dva fronta, dok je kod mesta Psata izdato upozorenje za evakuaciju stanovnika prema Alepohoriju i Megari, prenio je ERT.

Iz predostrožnosti su tokom noći evakuisana i naselja Agia Paraskevi, Agios Nektarios i Krio Pigadi.

Tokom akcije spasavanja, pripadnici obalske straže i vatrogasne službe evakuisali su čamcima 12 ljudi koji su bili zarobljeni na plaži u Porto Germenu.

Svi su bezbjedno prebačeni u Alepohori.

Požar je izazvao veliku materijalnu štetu.

Prema svjedočenjima sa terena, izgorela je šuma koja ranije nije bila zahvaćena vatrom.

Mještani su naveli da su jaki vjetrovi brzo promijenili pravac širenja požara i onemogućili prilaz luci i putevima za evakuaciju.

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Novinarske ekipe koje su obišle područje ujutru zatekle su zgarišta, izgorjela vozila i potpuno uništenu vegetaciju, preneo je ERT.

Prema informacijama sa terena, izgorjelo je više kuća, a jedno vatrogasno vozilo potpuno je uništeno u požaru.

Zbog vatrene stihije uvedena su brojna ograničenja saobraćaja i zatvoreni su pojedini regionalni putevi koji vode ka Porto Germenu i okolnim naseljima.

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Predsjednik Sindikata vatrogasaca Kostas Cigas rekao je da su snažni vjetrovi dodatno otežali gašenje požara, navodeći da je vatra stvorila sopstvene vazdušne struje, što je doprinijelo njenom brzom širenju.

Vatrogasci si opisali situaciju kao izuzetno tešku i istakli da na pojedinim mjestima nije bilo bezbjednog izlaza, a plamen je na nekim mjestima dostizao visinu od 20 do 30 metara.

Požar je tokom noći zahvatio velika šumska i poljoprivredna područja u Viotiji, a više priobalnih naselja evakuisano je morskim putem.

(Sputniknews)