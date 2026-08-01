Logo

Napadnut tanker kod Ormuskog moreuza

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 08:20

Komentari:

0
Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Tanker je pogođen nepoznatim projektilom oko 20 kilometara sjeveroistočno od Lime, u Omanu, saopštila je britanska agencija za pomorske trgovinske operacije.

U izvještaju se navodi da nema prijavljenih žrtava ili uticaja na životnu sredinu nakon incidenta, ali da posada više nema kontrolu nad brodom, pošto je pogođeno mašinsko od‌jeljenje.

Lima se nalazi na omanskom poluostrvu Musandam, na ulazu u Ormuski moreuz.

Полиција Србија

Srbija

Poznati hirurg ubijen u kući u Banatskim Karlovcima! Osumnjičen maloljetni sin supruge

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ormuski moreuz

tanker

incident

Teheran

Komentari (0)

Više iz rubrike

Припадници шпанске војске блокирају приступ плажи људима који из Марока прелазе у шпанску енклаву Сеута у петак, 31. јула 2026. године.

Svijet

Većina migranata vraćena iz Seute: Sukobi u Maroku, uhapšeno 70 ljudi

3 h

0
Комби аустријске полиције.

Svijet

Prosuto 20 litara benzina: Podmetnut požar u srpskom klubu u Melburnu

12 h

0
Новчаник

Svijet

Korist i za naše ljude: Mnogi bi mogli dobiti bonus zbog toplotnog talasa

12 h

0
Тло у Италији не мирује: Регистрован још један јачи земљотрес

Svijet

Tlo u Italiji ne miruje: Registrovan još jedan jači zemljotres

12 h

0

  • Najnovije

11

18

Infantino zvanično odustao od prodaje FIFA takmičenja

11

13

Tadić: Ipak granica postoji

11

04

Osumnjičen za ubistvo Aleksandra Ilića: Određen pritvor maloljetniku (14)

10

58

Vatra se proširila na teritoriju Čitluka

10

50

Vlada Srpske: Od danas na snazi veća primanja za porodice sa četvoro i više djece

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima