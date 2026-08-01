Napadnut tanker kod Ormuskog moreuza

Tanker je pogođen nepoznatim projektilom oko 20 kilometara sjeveroistočno od Lime, u Omanu, saopštila je britanska agencija za pomorske trgovinske operacije.

U izvještaju se navodi da nema prijavljenih žrtava ili uticaja na životnu sredinu nakon incidenta, ali da posada više nema kontrolu nad brodom, pošto je pogođeno mašinsko od‌jeljenje.

Lima se nalazi na omanskom poluostrvu Musandam, na ulazu u Ormuski moreuz.

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