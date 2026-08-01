Većina migranata vraćena iz Seute: Sukobi u Maroku, uhapšeno 70 ljudi

Španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares izjavio je da su se gotovo svi migranti koji su u posljednja 24 časa iz Maroka ušli u špansku enklavu Seutu već vratili u Maroko, te poručio da je integritet Šengenskog prostora u potpunosti obezbijeđen.

U međuvremenu, masovni priliv migranata izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji, dok je Italija privremeno suspendovala primjenu Šengenskog sporazuma prema Španiji.

Skoro svi migranti vraćeni u Maroko

Albares je istakao da nije moguće putovati iz španskih teritorija u Africi, Seute i Melilje, na evropsku teritoriju Španije bez policijske provjere identiteta.

On je pozvao na prestanak, kako je naveo, "namjerne zabune" u vezi sa upravljanjem granicama i njenog uticaja na evropski prostor slobodnog kretanja.

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Prema podacima španskih vlasti, u protekla 24 časa više od 50.000 migranata prešlo je iz Maroka u Seutu, dok se više od 48.000 njih već vratilo u Maroko.

Pojačane snage bezbjednosti

Kao odgovor na nastalu situaciju, Španija je u Seutu rasporedila 400 pripadnika Nacionalne policije i Civilne garde, s ciljem kontrole granice i očuvanja javnog reda.

U Maroku uhapšeno 70 ljudi

Marokanske vlasti uhapsile su u posljednjih nekoliko sati 70 osoba zbog sumnje da su učestvovale u nasilnim incidentima koji su izbili nakon masovnog ilegalnog prelaska migranata u špansku enklavu Seutu, prenio je jutros EFE, piše Glas Srpske.

Prema izvorima bliskim istrazi, uhapšeni se terete za pokušaj ubistva, podmetanje požara i uništavanje javne i privatne imovine.

Do sukoba je došlo u ranim jutarnjim satima u petak u gradu Fnidek, gdje su se manje grupe ljudi, koje su se nalazile na brdima u blizini graničnog prelaza sa Seutom, sukobile sa marokanskim bezbjednosnim snagama i zapalile više vozila.

Reakcije Evropske unije

Masovni ulazak migranata u špansku enklavu izazvao je snažne reakcije u Evropskoj uniji. Više država članica zatražilo je od Španije da pojača kontrolu spoljne granice EU, dok su italijanske vlasti naložile zatvaranje pomorskih i vazdušnih granica sa Španijom, odnosno privremenu suspenziju Šengenskog prostora u odnosu na tu zemlju.

Sančez: Nije vrijeme za podjele

Reagujući na odluku Italije, španski premijer Pedro Sančez objavio je podatke o broju neregularnih ulazaka migranata u pojedine dijelove Evropske unije.

Prema podacima Fronteksa, od 2021. do 2026. godine:

478.600 nelegalnih prelazaka zabilježeno je u Italiji,

340.600 preko zapadnobalkanske rute,

259.800 preko Grčke,

234.760 preko Španije,

48.000 preko istočnih granica Evropske unije.

Sančez je poručio da su solidarnost i saosjećanje neophodni, ali da se moraju poštovati evropski ugovori i činjenice, te ocijenio da sada nije vrijeme za podjele, već za nastavak izgradnje snažnije i ujedinjene Evropske unije.