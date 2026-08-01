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Postavljen novi nadvožnjak na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 13:17

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Нови надвожњак на брзој цести Бањалука-Лакташи, у насељу Трн, постављен је данас, 1. августа, чиме је направљен значајан корак у реконструкцији једне од најпрометнијих саобраћајница у Републици Српској.
Foto: Patrole i radari

Danas je postavljen novi nadvožnjak na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, u naselju Trn.

Ovim je napravljen je značajan korak u rekonstrukciji jedne od najprometnijih saobraćajnica u Republici Srpskoj.

Podsjećamo, postavljanje nadvožnjaka dio je projekta rekonstrukcije magistralnog puta i modernizacije saobraćajne infrastrukture na ovoj dionici, s ciljem povećanja bezbjednosti i protočnosti saobraćaja.

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Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković ranije je izjavio da će se izgradnja novog nadvožnjaka odvijati paralelno sa rekonstrukcijom magistralnog puta.

Vozačima se i dalje savjetuje dodatni oprez u zoni gradilišta, gd‌je je na snazi privremena regulacija saobraćaja do završetka svih planiranih radova.

Radovi će biti nastavljeni uređenjem prilaznih saobraćajnica i završnim građevinskim zahvatima.

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Tagovi :

nadvožnjak u Trnu

Nadvožnjak

Trn

brza cesta

Putevi Republike Srpske

Banjaluka

Laktaši

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