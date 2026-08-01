Autor:ATV redakcija
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Danas je postavljen novi nadvožnjak na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, u naselju Trn.
Ovim je napravljen je značajan korak u rekonstrukciji jedne od najprometnijih saobraćajnica u Republici Srpskoj.
Podsjećamo, postavljanje nadvožnjaka dio je projekta rekonstrukcije magistralnog puta i modernizacije saobraćajne infrastrukture na ovoj dionici, s ciljem povećanja bezbjednosti i protočnosti saobraćaja.
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Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković ranije je izjavio da će se izgradnja novog nadvožnjaka odvijati paralelno sa rekonstrukcijom magistralnog puta.
Vozačima se i dalje savjetuje dodatni oprez u zoni gradilišta, gdje je na snazi privremena regulacija saobraćaja do završetka svih planiranih radova.
Radovi će biti nastavljeni uređenjem prilaznih saobraćajnica i završnim građevinskim zahvatima.
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