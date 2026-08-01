Lideri EU zatražili mjere zbog priliva migranata u Seutu

Većina lidera EU u pismu Evropskoj komisiji izrazilo je ozbiljnu zabrinutost zbog masovnog priliva migranata na špansku sjevernoafričku teritoriju Seutu i pozvala blok da preduzme mjere za zaštitu svoje spoljne granice.

Pismo, koje je objavila Vlada Italije, potpisale su 22 od 27 članica EU, prenosi agencija DPA.

"Ne možemo dozvoliti da nekontrolisani masovni prelazi, instrumentalizacija migracije ili druge hibridne prijetnje stvaraju percepciju da je moguć nelegalan ulazak u EU i da nelegalan ulazak migranata može da se pretvori u legalan boravak", navodi se u pismu.

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Lideri EU su dodali da bi takva percepcija ohrabrila dalje pokušaje, potkopala povjerenje u zajedničku migracionu politiku i imala posljedice za sve članice.

Oko 50.000 migranata ušlo je do petka iz Maroka u Seutu, teritoriju koja ima oko 85.000 stanovnika.

Najmanje 67 ljudi poginulo je u pokušaju da stigne do Seute.

(SRNA)