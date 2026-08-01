Na sahrani muža saznala da nije jedina ljubavnica: ''Varao je mnoge žene''

Arhitekta Kalina Masedo (33) doživjela je nesvakidašnju situaciju usred sahrane svog pokojnog supruga u Fortalezi. Tokom ispraćaja, otkrila je da je muškarac imao još dvije veze.

- Otputovala sam u unutrašnjost i tamo sam dobila vijest da je doživio saobraćajnu nesreću i preminuo. Vratila sam se kako bih sa porodicom otišla na njegovu sahranu - započela je. Prema riječima arhitekte, njena majka je sasvim slučajno srela jednu ženu i započele su razgovor.

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Majka je spomenula da je na sahrani svog zeta, a žena je rekla da je tu zbog dečka svoje drugarice, kao i da su njih dvoje bili u vezi tri godine.

- Moja majka je izgovorila ime pokojnika, a žena je rekla: 'Aha, znači vi ste mama od te i te?' Moja majka je zastala i rekla: 'Ne, ja sam Kalinina mama.' Žena je poblijedila - nastavila je.

Na sahrani su otkrili da postoje još dvije udovice. Kalinina majka ćerki, međutim, nije rekla za tu situaciju, uzimajući u obzir da je bila veoma tužna zbog smrti partnera. Tajnu je rekla Kalininoj drugarici, a deset dana kasnije ta ista drugarica je riješila da da savjet arhitektici koja je prolazila kroz težak period.

- Bila mi je čudna poruka koju mi je poslala, u kojoj mi je rekla da se fokusiram na loše stvari koje je uradio. Kako neko ko gleda osobu u žalosti može da pošalje takvu poruku? Kasnije sam saznala da je bio u vezi i sa drugaricom svoje sestre, o kojoj je inače pričao sve najgore. Majka mi je ispričala sve što je vidjela na sahrani i shvatile smo da je imao tri žene - rekla je.

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Ovu priču djevojka iz Seare podijelila je na svom TikToku. Kalina je ispričala da su bili zajedno 12 godina, ali da je još tri godine prije njegove smrti primjetila da nije u zdravoj vezi, nakon što je krenula na terapiju i shvatila da je pokojni suprug mnogo lagao.

- Počela sam da tražim po njegovom Instagramu, pokušavajući da nađem te žene. Bila sam u šoku. Bila sam skrhana njegovom smrću i osjećala sam krivicu što sam tri godine pokušavala da raskinem sa njim, ne znajući da mu se bliži kraj - izjavila je.

Putem društvenih mreža Kalina je otkrila da je jedna od žena znala da je ljubavnica, ali ona koja je sa njim bila tri godine nije imala pojma da je on oženjen. Neko vrijeme kasnije, počela je da pregleda druge fotografije na njegovom profilu, sve dok nije naišla na djevojku koja je bila stažistkinja kod njenog pokojnog partnera.

- Poslala sam poruku jednom od njegovih prijatelja i pitala ga da li mu je i stažistkinja bila ljubavnica. Rekao je da ne zna. Poslala sam poruku djevojci, a ona mi je poslala glasovnu poruku u kojoj je kroz plač pitala da li je i dalje bio sa mnom prije nego što je umro - dodala je.

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Muškarcu je pozlilo tokom puta u državu Seržipe, gdje je išao da se nađe sa još jednom ljubavnicom.

- Stažistkinja je imala samo 19 godina, a on 41. Nakon njegove smrti, napravila je cijeli dosije i pokazala mi da je varao mnoge žene - zaključila je.

(Telegraf.rs)