Dodik objavio snimak berbe: Šljiva je simbol srpstva

Šljiva je simbol srpstva, naše tradicije i karaktera, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks, uz objavljeni snimak sa berbe.

Dodik je istakao da ovo voće nosi duboku simboliku koja oslikava sav narod sa ovih prostora.

"Šljiva je simbol blagosti i širokogrudosti, ali i prkosa i odlučnosti, baš kakvi smo i mi", naglasio je Dodik.

Osim tradicionalnog značaja, predsjednik SNSD-a se osvrnuo i na ovogodišnji rod, ističući da su rad i savremena mehanizacija donijeli vrhunske rezultate. Prema njegovim riječima, godina je bila izuzetno rodna, zbog čega se očekuje maksimalan prinos.

"Berba je počela. Rod je najbolji otkako je zasađen ovaj voćnjak. Godina je rodna, očekuje se maksimalan prinos. U prvom mahu biće sabrano oko 1.500 tona šljiva. Naravno, potrebno je da se radi. Veoma smo zadovoljni rodom koji je ove godine maksimalan. Danas na ovom voćnjaku radi jedan broj ljudi i upotrebljava se nova mehanizacija", rekao je Dodik u video-zapisu.