U stanu pronađena tijela brata i sestre: Uviđaj u toku

Autor:ATV redakcija
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Dva tijela pronađena su danas u stanu na Bežanijskoj kosi, u Beogradu. Kako se saznaje, to su tijela rođenih brata i sestre.
Ispred zgrade su komšije, policija i Hitna pomoć.
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U Hrvatskoj buknulo više požara: U gašenju učestvuje veliki broj vatrogasaca
Prema informacija portala Telegraf.rs, komšije nisu ništa čule i ne znaju šta se dogodilo.
U toku je uviđaj.
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