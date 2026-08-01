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U stanu pronađena tijela brata i sestre: Uviđaj u toku

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 16:37

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Dva tijela pronađena su danas u stanu na Bežanijskoj kosi, u Beogradu. Kako se saznaje, to su tijela rođenih brata i sestre.

Ispred zgrade su komšije, policija i Hitna pomoć.

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Prema informacija portala Telegraf.rs, komšije nisu ništa čule i ne znaju šta se dogodilo.

U toku je uviđaj.

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Beograd

pronađena tijela

Policija

uviđaj

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