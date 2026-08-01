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Potvrđena tri slučaja bruceloze kod ljudi

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 16:36

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овце стадо животиње
Foto: Pexel/ Mustafa Akın

U Hercegbosanskom kantonu registrovana su tri nova slučaja zaraze brucelozom kod ljudi, čime je nakon dugog perioda bez zabilježenih oboljelih ponovo aktivirana epidemiološka uzbuna. Zaraza je tokom jula potvrđena kod dvije osobe iz Drvara i jedne iz Livna.

Uz humane slučajeve, bolest se proširila i među stočnim fondom širom kantona.

Tokom 2026. godine potvrdno je testirano i neškodljivo uklonjeno ukupno 72 zaražene životinje, odnosno 32 goveda i 40 ovaca. Prisutnost bruceloze službeno je zabilježena na području opština Glamoč, Kupres, Drvar te Tomislavgrad.

Nadležne službe kao glavni uzrok širenja zaraze ističu nelegalnu nomadsku ispašu stoke koja pristiže iz drugih krajeva. Radi suzbijanja ovih aktivnosti, inspekcijski organi sprovode pojačane kontrole na terenu u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Šumarskoprivrednim društvom.

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Stočari čije su životinje morale biti uklonjene imaju pravo na odštetu, pod uslovom da posjeduju urednu dokumentaciju o prethodno sprovedenim obaveznim veterinarskim mjerama.

Bruceloza je zarazna zoonoza koju uzrokuju bakterije iz roda Brucella. Ljudi se najčešće zaraze konzumacijom nepasterizovanog mlijeka i mliječnih proizvoda ili direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama i njihovim tkivima, što predstavlja poseban rizik za stočare, veterinare i radnike u klanicama.

Simptomi kod ljudi uključuju talasastu groznicu, odnosno dugotrajnu povišenu temperaturu, noćno znojenje te intenzivne bolove u mišićima i zglobovima.

Liječenje se sprovodi dugotrajnom kombinacijom antibiotika, dok preventivne mjere obuhvataju pasterizaciju mliječnih proizvoda, vakcinaciju i nadzor stoke te upotrebu zaštitne opreme pri radu sa životinjama, prenosi Jabuka.tv.

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bruceloza

Livno

Drvar

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