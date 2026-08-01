Logo

Muškarac (49) uhapšen zbog sumnje da je polno uznemiravao maloljetnicu

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 15:50

Komentari:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Policija u Mladenovcu u petak je uhapsila M. Đ. (49) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo polno uznemiravanje.

Prema saznanjima, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Француска пожар

Svijet

Skoro 200.000 ljudi se vratilo kući nakon požara u Francuskoj

Sumnja se da je M. Đ. u autobusu polno uznemiravao maloljetnu I. P., kojoj je upućivao vulgarne komentare i gestikulacijom pokazivao šta bi, prema njegovim riječima, trebalo da mu radi.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Polno uznemiravanje

Mladenovac

hapšenje

Komentari (0)

Pročitajte više

Више мушкараца у црним одијелима носи бијели ковчег на коме стоји вијенац од цвијећа.

Svijet

Na sahrani muža saznala da nije jedina ljubavnica: ''Varao je mnoge žene''

52 min

0
Покушао дроном да унесе пиштољ у затвор

Srbija

Pokušao dronom da unese pištolj u zatvor

1 h

0
Превозници протестују

Republika Srpska

U avgustu i septembru se očekuje masovno vraćanje vozača sa granica EU

1 h

0
Убијен хирург Александар Илић у Вршцу.

Srbija

Kolege ubijenog hirurga: ''Šokirani smo i zatečeni, bio je divan čovjek''

1 h

0

Više iz rubrike

Покушао дроном да унесе пиштољ у затвор

Srbija

Pokušao dronom da unese pištolj u zatvor

1 h

0
Убијен хирург Александар Илић у Вршцу.

Srbija

Kolege ubijenog hirurga: ''Šokirani smo i zatečeni, bio je divan čovjek''

1 h

0
Малољетници злостављали коња: Родитељима пријети строга казна

Srbija

Maloljetnici zlostavljali konja: Roditeljima prijeti stroga kazna

2 h

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Појавио се снимак стравичног удеса у ком су погинули трудница и дијете

Srbija

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Pojavio se snimak stravičnog udesa u kom su poginuli trudnica i dijete

3 h

0

  • Najnovije

15

50

Muškarac (49) uhapšen zbog sumnje da je polno uznemiravao maloljetnicu

15

48

Dodik objavio snimak berbe: Šljiva je simbol srpstva

15

37

Skoro 200.000 ljudi se vratilo kući nakon požara u Francuskoj

15

32

Čudo na Viktorijinom jezeru: Na ovom ostrvu živi čak 500 ljudi

15

21

Preticanje automobila sa desne strane na auto-putu može vas koštati 100 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima