Muškarac (49) uhapšen zbog sumnje da je polno uznemiravao maloljetnicu

Autor:ATV redakcija
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Policija u Mladenovcu u petak je uhapsila M. Đ. (49) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo polno uznemiravanje.
Prema saznanjima, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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Sumnja se da je M. Đ. u autobusu polno uznemiravao maloljetnu I. P., kojoj je upućivao vulgarne komentare i gestikulacijom pokazivao šta bi, prema njegovim riječima, trebalo da mu radi.
Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.
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