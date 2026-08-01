Slavne luksuzne prodavnice zjape prazne: Pad prodaje pogodio modne gigante

Pad prodaje dolazi uoči objave polugodišnjih rezultata vodećih luksuznih grupacija, među kojima su LVMH, Kering i Ermes.

Radnici kažu da se u svlačionicama govori isključivo o lošoj situaciji, a mnogi strahuju za svoja radna mjesta.

Iako broj turista u Parizu raste, među njima nedostaju tradicionalno najvažniji kupci luksuznih proizvoda. Broj kineskih turista i dalje je znatno manji nego prije pandemije, ruskih gotovo da nema od početka rata u Ukrajini, dok su posjetioci iz zemalja Persijskog zaliva rjeđi zbog sukoba na Bliskom istoku.

Amerikanci, koji čine najveću grupu stranih turista u Francuskoj, i dalje dolaze u velikom broju, ali se očekuje da će ove godine trošiti manje. Jačanje evra i kontinuirani rast cijena luksuznih proizvoda učinili su kupovinu znatno skupljom. Prema procjenama konsultantske kuće "Bain & Company", cijene kultnih torbi pojedinih marki između 2019. i 2025. godine porasle su u prosjeku za 50 do 70 odsto.

Industrija izgubila desetine miliona kupaca

Visoke cijene već su imale ozbiljne posljedice za cijeli sektor. Zajednička analiza kuće "Bain & Company" i italijanskog udruženja proizvođača luksuzne robe "Altagamma" pokazuje da je industrija od 2023. godine izgubila oko 70 miliona kupaca širom svijeta.

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Tržište luksuzne robe, procijenjeno na 358 milijardi evra u 2025. godini, prošle godine je palo za dva odsto, dok se za 2026. očekuje tek skroman rast od dva do četiri odsto.

Promjene osjećaju i prodavci. Nekada su kupci čekali u redu za ulazak u kabine za presvlačenje, dok danas zaposleni satima čekaju prve mušterije. Istovremeno, onlajn prodaja dodatno smanjuje promet u fizičkim prodavnicama te danas čini oko četvrtine ukupnog tržišta. Mnogi kupci unaprijed prouče kolekcije na društvenim mrežama, pa rjeđe traže savjete prodavaca.

Niže zarade i mjere štednje

Posljedica su i niže zarade radnika. Nekada su, zahvaljujući provizijama, iskusni prodavci mogli godišnje zaraditi i do 40.000 evra neto, dok su ukupna mjesečna primanja u prodaji kožne galanterije dostizala između 4.000 i 5.000 evra. Danas su početne bruto plate novih radnika oko 2.000 evra, dok su ranije iznosile približno 3.000 evra.

Velike luksuzne grupacije već sprovode mjere štednje:

LVMH je najavio smanjenje troškova kako bi očuvao profitabilnost.

Kering planira zatvoriti najmanje 250 prodavnica širom svijeta tokom 2025. i 2026. godine.

Prema navodima francuskih medija, "Guči" (Gucci) namjerava napustiti svoje prodajne prostore u pariškim robnim kućama "Galeries Lafayette" i "Samaritaine" te postepeno zatvoriti pojedine odjele do kraja godine, uz mogućnost preraspodjele dijela zaposlenih.

Najjači brendovi ipak ulažu

Uprkos krizi u dijelu sektora, najveći i finansijski najsnažniji luksuzni brendovi nastavljaju da ulažu u prestižne lokacije u Parizu.

Kako zaključuje list *Le Monde*, brendovi Ermes, Kartije, Lui Viton, Tifani, Roleks, Maks Mara, Monblan i Miu Miu nastavljaju s otvaranjem novih prodavnica ili proširenjem postojećih prostora na najpoznatijim pariškim luksuznim adresama, prenosi Večernji.hr.