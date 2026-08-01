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Jezivi detalji zločina: Brat ubio sestru mačetom, pa presudio sebi

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 17:44

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Tijela brata i sestre pronađena su danas na šestom spratu zgrade na Bežanijskoj kosi, a kako se nezvanično saznaje, muškarac B. P. (48) je ubio sestru mačetom, a nakon toga presudio sebi.

Kako saznaje Blic, zločin se dogodio u njihovom stanu. Muškarac je, nakon ubistva, navodno presjekao sebi vrat, a zatim se ubadao u stomak i nasmrt iskrvario.

Prema izvoru, policija je zatekla jezivu scenu u stanu.

Полиција Србија

Srbija

U stanu pronađena tijela brata i sestre: Uviđaj u toku

- Stanari su osetili užasan smrad poslednjih dana. Na kraju je jedan komšija razvalio vrata i zatekao uznemirujući prizor - navodi izvor pomenutog portala.

Policija tim forenzike su trenutno na uviđaju, a na licu mjesta je i Hitna pomoć.

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Beograd

Ubistvo

Samoubistvo

pronađena tijela

brat ubio sestru

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