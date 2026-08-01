Jezivi detalji zločina: Brat ubio sestru mačetom, pa presudio sebi

Autor:ATV redakcija
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Tijela brata i sestre pronađena su danas na šestom spratu zgrade na Bežanijskoj kosi, a kako se nezvanično saznaje, muškarac B. P. (48) je ubio sestru mačetom, a nakon toga presudio sebi.
Kako saznaje Blic, zločin se dogodio u njihovom stanu. Muškarac je, nakon ubistva, navodno presjekao sebi vrat, a zatim se ubadao u stomak i nasmrt iskrvario.
Prema izvoru, policija je zatekla jezivu scenu u stanu.
Srbija
U stanu pronađena tijela brata i sestre: Uviđaj u toku
- Stanari su osetili užasan smrad poslednjih dana. Na kraju je jedan komšija razvalio vrata i zatekao uznemirujući prizor - navodi izvor pomenutog portala.
Policija tim forenzike su trenutno na uviđaju, a na licu mjesta je i Hitna pomoć.
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