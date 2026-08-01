Jezivi detalji zločina: Brat ubio sestru mačetom, pa presudio sebi

Tijela brata i sestre pronađena su danas na šestom spratu zgrade na Bežanijskoj kosi, a kako se nezvanično saznaje, muškarac B. P. (48) je ubio sestru mačetom, a nakon toga presudio sebi.

Kako saznaje Blic, zločin se dogodio u njihovom stanu. Muškarac je, nakon ubistva, navodno presjekao sebi vrat, a zatim se ubadao u stomak i nasmrt iskrvario.

Prema izvoru, policija je zatekla jezivu scenu u stanu.

Srbija U stanu pronađena tijela brata i sestre: Uviđaj u toku

- Stanari su osetili užasan smrad poslednjih dana. Na kraju je jedan komšija razvalio vrata i zatekao uznemirujući prizor - navodi izvor pomenutog portala.

Policija tim forenzike su trenutno na uviđaju, a na licu mjesta je i Hitna pomoć.