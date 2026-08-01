Karan o zločinu u Šušnjaru: Sjećanjem pokazujemo odgovornost prema precima

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da su ustaše u Drugom svjetskom ratu Srbe progonile, mučile i klale širom NDH, te da je Šušnjar kod Sanskog Mosta mjesto gdje se njihova surovost pokazala u jezivoj mjeri.

"To nije bio zločin nad nekim bezimenim 'narodom' ili 'stanovništvom', već nad Srbima, koji nisu bili slučajne žrtve. Oni su ubijani planski i sistematski, u okviru ustaške ideologije koja je za cilj imala uništenje svega što je srpsko", istakao je Karan za Srnu povodom sutrašnjeg obilježavanja događaja od republičkog značaja - zločina NDH-a nad Srbima u Šušnjaru kod Sanskog Mosta 1941. godine.

On je naveo da je decenijama pokušavano da se stradanje Srba u NDH predstavi kao opšte, bez imena, identiteta i pripadnosti, međutim u novijoj istoriji, kako je stvorena Republika Srpska njene institucije su počele da obilježavaju stradanja srpskog naroda.

"Sjećanjem na zločin u Šušnjaru pokazujemo našu odgovornost prema onima koji su stradali, ali i prema generacijama koje dolaze. Naša je obaveza da njihovu žrtvu čuvamo od zaborava, a da buduće generacije učimo istini. Njihova žrtva nas obavezuje da čuvamo mir, slobodu i dostojanstvo našeg naroda, ali i da pamtimo, jer naš zaborav je ponovno ubijanje žrtava iz reda sopstvenog naroda", naglasio je Karan.